IŞİD tarafından rehin alınan eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz CHP'den aday mı olacak?

Haziran 2014'te IŞİD'in rehin aldığı Musul baskınında 49 Türk vatandaşı arasında bulunan ve o tarihte Musul Başkonsolosu olan Öztürk Yılmaz, elçilik görevinden istifa etti. Yılmaz'ın memleketi Ardahan'dan CHP milletvekili adayı olacağı ileri sürüldü.

Yılmaz, 1 Temmuz 2015'te Bakanlar Kurulu atama kararında Musul Başkonsolosluğu görevinden, Tacikistan Büyükelçiliği'ne atanmıştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olacak bürokratlara "Riske girerek istifa etmeyin. Listeler değişmeyecek" telkininde bulunduğu ancak 3 ismin istifasını yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun yeşil ışık yaktığı isimlerin başında 2014 yılında IŞİD tarafından basılan Musul Başkonsoluğu'ndan kurtarılan 49 kişiden biri olan Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın geldiği ileri sürüldü.



CHP'nin Ardahan adayı olacak





Habertürk'ün haberine göre, kurtarıldıktan sonra büyükelçiliğe terfi eden Yılmaz'ın Ardahan'dan CHP milletvekili adayı olacağı bildirildi.



Kılıçdaroğlu öte yandan CHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilen Ali Öztunç ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Fatih Gürsul'a da yeşik ışık yaktı. Daha önce Kılıçdaroğlu'na basın danışmanlığı yapan gazeteci Öztunç'un, memleketi Kahramanmaraş'tan birinci sıradan aday aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kılıçdaroğlu'na özel kamuoyu araştırmaları yapan Gürsul'un ise Elazığ'dan aday olması bekleniyor.