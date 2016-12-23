IŞİD tarafından infaz edildiği iddia edilen askerin babası: "Araştırıyoruz" dediler

Terör örgütü IŞİD'in rehin aldığı iki askeri yakarak öldürmesine ait olduğu iddia edilen video görüntülerde yer aldığı ileri sürülen Sefter Taş’ın babası Aydın Taş, "Şimdiye kadar hiç ayrıntılı bilgiledirilmedik, yine sadece ‘araştırıyoruz’ dediler” ifadesini kullandı. Birgün'den Zeynep Yüncüler'in haberine göre, "Kahroluyoruz" diyen baba Taş, “Ne diyebilirim ki, bizim de bilgimiz yok, şimdiye kadar hiç ayrıntılı bilgilendirilmedik, görüntüler için sadece ‘araştırıyoruz’ dediler, biz de bekliyoruz, işin doğrusunu bilmiyoruz, yine bekleyeceğiz” diye konuştu.

Kilis’te bulunan Şehit Mehmet Hudut Karakolu’nda askerlik yapan 22 yaşındaki Sefter Taş, 1 Eylül 2015 günü IŞİD tarafından kaçırılmıştı. Olayın üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen asker Sefter Taş’tan haber alınamamıştı.

BBC Türkçe'ye bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri de, dün akşam sosyal medyada paylaşılan görüntülerin gerçek olup olmadığına ilişkin bir tespit yapılmasının ardından bakanlıktan konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını söyledi.

IŞİD'e ait olduğu söylenen sosyal medya hesaplarından dün akşam 19 dakikalık bir video yayımlandı.

Videoda üniformalı iki kişinin yakılarak öldürüldüğü görülüyor.

IŞİD, bu kişilerin Türk askeri olduğunu öne sürüyor.

Ancak, videonun gerçekliği ve bu kişilerin kimliklerine ilişkin teyit edilmiş kesin bir bilgi bulunmuyor.