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Dünya

IŞİD, Suriye sınırındaki El-Kaim'i ele geçirdi

Irak Şam İslam Devleti, Irak'ın El-Enbar iline bağlı El-Kaim kentini ve sınır kapısıyla birlikte, Reva'yı ve Diyala'da 6 köyü tamamen ele geçirdi

21 Haziran 2014 21:24

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD), Irak'ın El-Enbar iline bağlı El-Kaim ilçesini ele geçirdiği açıklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Enbar iline bağlı Suriye’ye sınırındaki Kaim ilçesi, ordusu ve emniyet güçlerinin çekilmesinin ardından IŞİD militanlarının eline geçti.

IŞİD militanlarının orduya ait kışla ve kontrol noktası ile bazı askeri araç ve mühimmata el koyduğu belirtildi.

Kaim ilçesi Kaymakamı Ferhan Fetihan, bugün IŞİD militanları ile ordu birlikleri arasında meydana gelen çatışmada Kurmay Albay Mecid el-Fehdavi'nin öldürüldüğünü ve 3 askerin yaralandığını açıklamıştı.

 IŞİD'in terör örgütünün, Enbar vilayetine bağlı iki ilçenin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

Irak ordusuna bağlı birlikler çekildikten sonra herhangi bir direnişle karşılaşmaksızın Enbar'a bağlı Rave ilçesini ele geçiren IŞİD, ilerleyişine devam ederek Aneh'de de kontrolü sağladı.

IŞİD'in Diyala vilayetine bağlı 5 köyün kontrolünü sağladığı bildirildi.

Mikdadiye kasabası Yerel Meclis Başkanı Adnan Selman, "IŞİD'in, kasabanın güneyindeki 5 köyü ele geçirdiğini ve örgüt militanlarının bölgede mevzilendiğini" söyledi. Selman, "Irak ordusunun hava saldırısı düzenlemek üzere silahlı grupları çember içine aldığını" sözlerine ekledi.

Öte yandan Irak ordusu, "Diyala vilayetine bağlı Bakuba kentinin kuzeyindeki el-Azim kasabasındaki çatışmalarda silahlı gruplardan 6 kişinin öldüğünü" açıkladı.

 

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