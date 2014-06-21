IŞİD Suriye'de havaalanına saldırdı, TSK alarma geçti

Suriye’nin Kamışlı kentinde, Esad’a bağlı askerlerin kontrolündeki havaalanına IŞİD örgütü havan atışlarıyla saldırdı. Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin hemen karşısında bulunan Kamışlı’daki patlama sesleri üzerine, TSK sınırda devriyeyi artırdı.

Nusaybin’in hemen karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentindeki havaalanına IŞİD tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.

Milliyet'teki habere göre, havaalanının güvenliğini sağlayan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı askerlere yönelik havan atışlarıyla yapılan saldırıda ölü ve yaralı konusunda bilgi alınamadı. Saldırının ardından Suriye helikopterleri kent üzerinden uçuş yaparken, gece boyunca yer yer çatışmaların olduğu öğrenildi.

Suriye sınırındaki Türk askerleri de patlama sesleri üzerinde güvenlik önlemlerini artırarak, sınır boyunca sürekli devriye gezdiği görüldü. Patlama sesleri üzerine Nusaybin’de yaşayan bazı vatandaşları sınıra gelerek, Kamışlı’daki yakınlarını telefonlarla arayarak bilgi almaya çalıştı.