Barış Tugayları'ndan, IŞİD'e uyarı mesajı

Irak'ta dini mabetlerin ve Şii ibadet yerlerinin korunması amacıyla "Barış Tugayları" adıyla kurulan birlikler, geçit töreni düzenledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, "Barış Tugayları" mensubu üniformalı binlerce kişinin ellerindeki silahlarla Basra, Necef ve Bağdat'ın Sadr City bölgesinde düzenlediği yürüyüşlere Mukteda el Sadr tarafından 2003'te kurulan Mehdi Ordusu da katıldı.

Sadr City'deki Mazfer Meydanı'ndaki yürüyüşte çok sayıda milletvekilinin yanı sıra siyasi parti ve blok üyeleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

El Ahrar Bloku milletvekili Hakim ez Zemili, yeni kurulan tugayın önemine dikkati çekerek, "Düzenlenen geçit töreni, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), tekfirciler ve Irak halkını katledenler için uyarı mesajı niteliğindedir" ifadesini kullandı.

Barış Tugayları'nın Mukteda Sadr'ın çağrısı üzerine kurulduğunu hatırlatan Zemili, "Teröristlerin saldırılarına karşı Irak topraklarını muhafaza edecek ve emniyet kurumlarının arkasında duran birilerinin olduğu mesajını vermek için Bağdat, Kerkük, Diyala gibi illerde de askeri geçit töreni düzenlenecek" diye konuştu.

Seferberlik çağrısı



Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) ayrım gözetmeksizin tüm Şiileri hedef alan ve çoğu kez katliamla sonuçlanan saldırıları sebebiyle Iraklı Şiilerin en büyük dini otoritesi Ayetullahuzma Ali Hüseyin Sistani cihat fetvası (el-Kifai Cihadı) vererek seferberlik çağrısında bulunmuştu. Söz konusu fetvada, eli silah tutan herkesten, hükümete bağlı güvenlik güçlerine katılarak, destek vermesi istenmişti.

60 bin milis gücü buluyor

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr tarafından 2003 Eylül'ünde kurulan Mehdi Ordusu, ülkenin güneyindeki Bağdat'ın Sadr bölgesi, Necef ve Basra kentlerinde etkinlik yürütüyor. 2006 yılına kadar ABD ve İngiltere güçleriyle çatışan Mehdi Ordusu, 2009 yılına kadar Maliki güçleriyle de çarpıştı.

Silah bıraktığını 2009'da açıklayan örgüt, Sistani'nin IŞİD'e karşı verdiği son cihad fetvası ile tekrar silahlanacağını duyurdu. Mehdi Ordusu, 2004-2008 yılları arasında Saddam Hüseyin döneminde görev yapmış bürokratlara, Sünni kanaat önderlerine suikast düzenlemek ve sivillere yönelik, "ölüm mangaları" kurmakla suçlanıyor. Örgütün yaklaşık 60 bin milis gücü olduğu ifade ediliyor.