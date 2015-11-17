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Dünya

IŞİD, strateji mi değiştirdi?

Saldırılarda, hükümet binaları, elçilikler ya da karakolların yerine, siviller vuruluyor

17 Kasım 2015 11:48

132 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırıları, IŞİD'in değişen taktiğini ve yeni hedeflerini gösteriyor. Saldırılarda, hükümet binaları, elçilikler ya da karakolların yerine, siviller vuruluyor.

Milliyet'in haberine göre, terör uzmanları saldırıları, teröristlerin geçmişteki eylemlerden yararlanarak gerçekleştirdiklerini söylüyor. 

 

Patlayıcılar dışında silah,tabanca,tüfek...

 

Paris saldırıları, Kasım 2008'de Hindistan'ın Mumbai'de 165 kişinin öldüğü saldırıyla karşılaştırılıyor. Paris saldırılarını gerçekleştirenlerin Mumbai'de kullanılan taktikleri inceleyerek geliştirdikleri belirtiliyor. Bunun dışında teröristlerin bombalar yerine tabanca tüfek gibi hafif silahlarla patlayıcı kemerleri kullandıkları da görülüyor. 

 

IŞİD, sadece sivillerin peşinde

 
Paris'teki saldırıların, çok sofistike olduğu ve koordineli çabayı ortaya koyduğuna işaret ediliyor. Terör uzmanları, ayrıca teröristlerin artık sadece siviller peşinde olduklarına vurgu yapıyor. Siviller, metro istasyonları gibi, metal detektörlerin ve kontrol noktalarının olmadığı, sivillerin birarada olduğu yerler olarak tanımlanıyor.
 

Kimlerin öldüğü değil, mümkün olan en fazla ölüm... 

 

Paris'teki saldırılarda hükümet binaları, elçilikler, karakol veya kışlalar yerine özellikle yumuşak hedeflerin seçildiğinin altı çiziliyor. Saldırganların dışarıda yemek yiyen, eğlenen, konser izleyen veya maça giden insanları hedef aldıkları kaydediliyor.
 
Teröristler için kimlerin öldüğü değil, mümkün olan en fazla sayıda ölümün gerçekleşmesinin önem taşıdığı vurgulanıyor.

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