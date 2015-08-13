'IŞİD kimyasal silah kullandı'



Bild gazetesinin Alman ordusuna ait bir gizli belgeye dayandırdığı habere göre; çarşamba günü Kürt peşmergelerin kontrolündeki Mahmur kasabasına IŞİD militanlarınca klor gazı atıldı. Hâlihazırda Mahmur‘a 60 kilometre uzaklıktaki Erbil kentinde 88 Alman askeri bulunuyor. Bu askerler, 2014 yılının eylül ayından itibaren Kürt peşmergeleri ve Iraklı Ezidileri IŞİD ile mücadele için eğitiyor.

Federal Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, bölgedeki Alman askerlerinin uzak mesafe nedeniyle zehirli gazdan etkilenmediği belirtildi. Ancak Kürt peşmergelerin zehirli gaz nedeniyle solunum yollarında sorunlar başgösterdiği belirtildi. Bakanlık sözcüsü, kimyasal silah saldırsına rağmen Alman askerlerini bölgeden çekilmeyeceğini ve askerlerin güvende olduğunu belirtti.

Son haftalarda sık sık Irak’ta klor gazı kullanıldığı iddia edilmiş, ancak şimdiye dek hiçbiri doğrulanmamıştı.