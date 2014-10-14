IŞİD stratejisi masaya geliyor

ABD Başkanı Barack Obama, aralarında Türkiye ve Suudi Arabistan’ın da olduğu yaklaşık 20 ülkenin üst düzey askeri yetkilileriyle IŞİD ile mücadele stratejisini görüşecek.

Türkiye saati ile 22.00’de gerçekleşecek ve ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey liderliğindeki toplantıya Başkan Obama da katılacak.

Toplantıya Türkiye’yi temsilen Genelkurmay Harekât Başkanı Erdal Öztürk katılacak.

Al Jazeera ve Reuters’te yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Alistair Baskey, “Toplantı, koalisyonun inşa edilmesi ve her ülkenin kapasitesinin geniş stratejiye entegre edilmesi için devam eden çabaların bir parçası” dedi.

IŞİD ile mücadele ABD Başkanı Obama için, iç siyaset açısından da önem taşıyor. Yaklaşık üç hafta sonra yapılacak Kongre seçimleri, Obama’nın liderliğinin test edileceği önemli bir sınav niteliğine sahip. Obama bu sınavdan önce Amerikan kamuoyu ve ortaklarına IŞİD ile mücadeledeki kararlığını göstermek istiyor.

Beklenen sonuç alınamadı

Obama, IŞİD ilerleyişinin ardından kurulan geniş çaplı koalisyonun yürüteceği dört basamaklı planı duyurmuştu.

Planın içerisinde, IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırıları, Suriyeli ılımlı muhaliflerin eğitilmesi, ‘terör kaynaklarının’ kurutulması ve insani yardım faaliyetleri yer alıyor.

ABD öncülüğündeki koalisyon IŞİD’e yönelik hava operasyonları sürerken bu operasyonlar şu ana kadar beklenen sonucu verebilmiş değil.

IŞİD’in özellikle Irak’ın Sünni Anbar eyaletindeki ilerleyişi hava operasyonlarına rağmen devam ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı, IŞİD'e karşı sahada birlikte çalışacakları yetkin bir gücün olmaması halinde hava saldırılarıyla elde edilecek başarının sınırlı olacağını ve Suriye’nin kuzeyindeki Kürt kasabası Kobanê’nin (Aynul Arab) kurtarılamayacağını açıkladı.

Türkiye'nin şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, IŞİD’in yalnızca hava saldırılarıyla bitirilemeyeceğini söylemiş ve Kurban Bayramı’nda Gaziantep’te yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şimdi Batı'ya sesleniyorum, havadan bombalamak suretiyle bu sorunlar çözülmez. İşte bir IŞİD terör örgütü çıktı. Bu Suriye’de güç buldu. Bunlar İslam adına ‘Allahu Ekber’ diyerek, ‘Allahu Ekber’ diyenleri öldürüyorlar. Müslüman Müslüman’ı bu şekilde öldürebilir mi? Müslüman’ın Müslüman’a canı, malı, ırzı haramdır. Sadece havadan bombalamak suretiyle bu terörü sona erdiremezsiniz. Yerde kara harekâtında bu görevi ifa edenlerle işbirliği kurulmadıkça hava harekâtıyla bu iş bitmez. Aylar geçti, herhangi bir netice yok. Şu anda Kobanê de düştü, düşüyor. Üç şey istedik: Uçuşa yasak bölge ilan edilmesi lazım, o bölgeye paralel güvenli bölge ilan edilmesi lazım ve eğit-donat anlayışıyla Suriye ve Irak’ta ılımlı muhalif kesimin hem eğitilmesi hem de donatılması lazım.”

Ankara ve Washington arasında da IŞİD ile mücadelenin nasıl yürütüleceği, Türkiye’nin ve ABD’nin talepleri hakkında müzakereler sürüyor.

ABD İncirlik üssünün IŞİD ile mücadelede kendisine açılmasını istiyor.

'Biz değil onlar kazanıyor'

ABD öncülüğündeki koalisyonun IŞİD’e karşı şu ana kadar izlediği strateji Cumhuriyetçi Senatör John McCain gibi Obama yönetimine muhalif önemli isimler tarafından eleştiriliyor.

McCain Pazar günü yaptığı açıklamada, IŞİD’i kastederek, “Biz değil onlar kazanıyor" dedi.

Cumhuriyetçi Senatör daha önce yaptığı bir açıklamada da, "Türkiye'nin Kobanê’ye kurtarmak üzere harekete geçmediğine yönelik artan eleştiriler sahadaki gerçekle örtüşmüyor, hem IŞİD hem de Esad'ın mağlup edilmesi gerekir” demiş, Erdoğan’ın ‘güvenli bölge ile uçuşa yasak bölge’ önerisine destek vermişti.