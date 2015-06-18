T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD, sokaktaki erkekleri kokluyor!

Kontrolü altındaki bölgelerde sigara içmeyi yasaklayan IŞİD'in yasağa uyup uyulmadığını erkekleri koklayarak denetlediği öne sürüldü

18 Haziran 2015 20:34

Amerikan Associated Press'in Suriye ve Irak'ta, IŞİD'in kontrolündeki bölgelerde yaşayan insanlarla görüşülerek hazırlanan habere göre, terör örgütü, sokaklarda erkekleri koklayarak sigara içip içmediklerini kontrol ediyor. 

Ajans, terör örgütünün halkın yaşamını nasıl etkilediğini konu alan haberde, IŞİD’in elinden kurtarılan eski Musul’da yaşayan Iraklılarla, Türkiye’ye sığınan Suriyelilerden 20 tanesinin görüşlerine yer verdi.

28 yaşındaki Adnan adlı Suriyeli, örgütün başkenti haline gelen Rakka’da militanların sokaklarda erkekleri koklayarak sigara içip içmediklerini kontrol ettiklerini söyledi. 

Militanların sigara yasağına uymayan kişilere kırbaç cezası verdiğini belirten Adnan, erkeklerin sigara kokusunu bastırmak için yoğun aromalı kolonyalar sürdüklerini söyledi. Adnan, bir kez de otomobilinde yasaklı müzik çaldığı gerekçesiyle 10 kırbaç yediğini anlattı.

ETİKETLER

ışidsuriyesavaşsigarakoklamak

İlgili Haberler

'Tel Abyad'da öldürülen IŞİD'lilerin pasaportunda Türkiye damgası' iddiası!

Amed Dicle, attığı ‘tweet’te 'Tel Abyad'da öldürülen çetelerin üzerinde kimlik ve pasaportlar… Ve tabii ki Türkiye’den giriş yapmışlar' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24