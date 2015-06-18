IŞİD, sokaktaki erkekleri kokluyor!

Amerikan Associated Press'in Suriye ve Irak'ta, IŞİD'in kontrolündeki bölgelerde yaşayan insanlarla görüşülerek hazırlanan habere göre, terör örgütü, sokaklarda erkekleri koklayarak sigara içip içmediklerini kontrol ediyor.

Ajans, terör örgütünün halkın yaşamını nasıl etkilediğini konu alan haberde, IŞİD’in elinden kurtarılan eski Musul’da yaşayan Iraklılarla, Türkiye’ye sığınan Suriyelilerden 20 tanesinin görüşlerine yer verdi.

28 yaşındaki Adnan adlı Suriyeli, örgütün başkenti haline gelen Rakka’da militanların sokaklarda erkekleri koklayarak sigara içip içmediklerini kontrol ettiklerini söyledi.

Militanların sigara yasağına uymayan kişilere kırbaç cezası verdiğini belirten Adnan, erkeklerin sigara kokusunu bastırmak için yoğun aromalı kolonyalar sürdüklerini söyledi. Adnan, bir kez de otomobilinde yasaklı müzik çaldığı gerekçesiyle 10 kırbaç yediğini anlattı.