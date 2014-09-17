'IŞİD sebep değil sonuçtur'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “IŞİD’in bir sebep değil sonuç olduğunu” öne sürdü. "Afganistan'ın işgaliyle birlikte bir direniş hareketi, oradan Taliban, Taliban’ın içinden zamanla El Kaide çıktıysa, çok benzer şekilde Irak’ın işgali, Irak’ın bölünmesi, Suriye’de devam eden savaş, hükümetin uygulamış olduğu devlet terörü, bir takım teörist ve radikal unsurların zeminlerin bulmasına müsait bir saha oluşturdu" ifadelerini kullanan Kurtulmuş "Irak'taki, Sünni muhalifin rejimin dışına itilmesi, IŞİD denen terörün oluşmasına neden oldu. Bu durumun kalıcı olarak bertaraf edilmesi için IŞİD’i ortaya çıkartan sonuçların ortadan kaldırılması gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

NTV canlı yayınında konuşan Kurtulmuş, Türkiye’nin ABD öncülüğünde düzenlenecek IŞİD operasyonunun neresinde olacağına yönelik soruya şöyle yanıt verdi:

“Suriye’de savaş’ın sona erdirilmesi, Suriye’de sünnilerin siyasi katılımının sağlanması, Irak’ın bölünmüş halinin ortadan kaldırılması gerekir. Aslında ortada pratik olarak bir mesele var. IŞİD elindeki bu ağır silahları nerden buldu? Bu silahları nasıl kullanıyor?

Dünyanın hiçbir yerindeki terör örgütü arkasında birkaç büyük devlet olmadan var olamaz. Özellikle Suriye ve Irak’taki durumu ortadan kaldırmadan bu bölgede kalıcı barış zor.

En zor durumda olan Türkiye. 48 yurttaşımız IŞİD’in elinde. Biz diken üstünde oturuyoruz. Bin kere düşünüp bir kere adım atıyoruz. Koalisyonda adı geçen hiçbir ülke, IŞİD tehdidiyle sınır komşusu değiller. Ama gelişmeler öyle bir noktaya doğru geliyor ki belki IŞİD kısa bir süre sonra Türkiye’nin sınırlarına konuşlanmış olacak."

Kurtulmuş, "Oluşturulması düşünülen 'tampon bölge' sorusu üzerine "Önceliğimiz Türkiye’nin güvenliğini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

‘Türkiye'nin resmi dili Türkçe'dir’

"Kürtçe eğitim veren özel girişimlerin kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Kurtulmuş anadillerin önündeki engellerin kaldırıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Siyasi partilerin diğer dillerde propaganda, Kürtçe yayın yapma hakkı tanındı. Kendi istikametinde yürüyen iyi niyetli bir süreç var. Kimse ucuz siyaset adına bu konularda provokasyon yapmamasını isteriz. Ama Türkiye’nin resmi dili Türkçe’dir. Bunu da kimsenin unutmaması lazım.

Kürtçe’yi özel okullarda kurs olarak vermek zaten serbest. Ama ben Kürtçe’yi ilkokul, ortaokul, lise olarak açıyorum derseniz bu mümkün değil.

2015 seçimleri öncesinde Türkiye'de genel çoğunluğun 'Artık bu iş bitti' dediği noktaya geleceğiz. Adam kaçırmalar, yol kesmeler, şantiye basmaların bittiği bir ortam tesis edilecek."



‘Cumhurbaşkanlığı politiktir’

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'siyasi muhattap' polemiğine de değinen Kurtulmuş, "Bazıları istiyorlar ki cumhurbaşkanı makamlığı apolitik bir makam olsun. Sayın Ahmet Necdet Sezer politik değil miydi? Binlerce kurumun başında olan bir kişi olarak ülkeyi yönetiyorsunuz. Cumhurbaşkanının apolitik olma isteği eski Türkiye hesapları. Artık TBMM milletin arenası ise aynı şekilde Cumurbaşkanlığı makamı milletin oylarıyla seçilmiş bir makam. Herkesin alışması lazım." diye konuştu.

‘Askerlik yapısının değişmesi lazım’

Bedelli askerlik ve son günlerde tartışılan kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye notu ile ilgili konuşan Kurtulmuş, bedelli askerlik durumunun bir süreç olduğunu ifade ederek, "Bedelli talebin toplumda olduğunu biliyoruz. Türkiye'de askerlik yapısının belki değişmesi lazım. Bunların sonucunda bedelli konuşulabilir. Bu konunun birçok yönü var. Sonuçta bunları dengeleyecek siyasi irade, bir karar verecektir.

‘Kredi derecelendirme kuruluşları algı yönetimi yapıyor’

Kurtulmuş, “Kredi derecelendirme kuruluşlarında ise ortada bir algı yönetimi var. Kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye'nin notunu yükseltse her şey bitti diyecek oynayacak veya düşürürse de karalayacak değiliz. Öyle dönemler olmuştur ki, başka ülkeler bizden daha kötü durumdayken onlarınkini yükselttikleri olmuştur. Bir imaj operasyonu yapıyorlar. Onlar notumuzu düşürdü diye fabrikalarımızı kapatacak değiliz. Biz büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Avustralya'daki G20 hazırlık toplantısına ilişkin konuşan Kurtulmuş, Türkiye'nin önümüzdeki sene dönem başkanı olacağını belirterek Türkiye'nin ekonomik imajını değerlendirdi. Kurtulmuş, "Şundan çok memnun oldum. 10'a yakın küresel gücün temsilcileriyle görüşme imkanımız oldu. Görüşme talepleri hep bu ülkelerden geldi. Açılış ve kapanış konuşmalarını biz yaptık." dedi.

Bir dönem Numan Kurtulmuş'un yakın çalışma arkadaşlarından Mehmet Bekaroğlu'nun CHP'ye geçmesine ilişkin, "Bekaroğlu için hayırlı olsun. CHP'nin böyle bir adım atması büyük gelişme" dedi.