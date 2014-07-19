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Numan Kurtulmuş: İsrail en büyük zaferini AKP sayesinde kazandı, Başbakan'ın kalbi Ali, dili Muaviye söylüyor!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş'un HAS Parti Genel Başkanı olduğu dönemde katıldığı bir programda Erdoğan'ı eleştirdiği ortaya çıktı

19 Temmuz 2014 19:23

Türkiye, İsrail’in Gazze’ye yönelik kara operasyonunu konuşurken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un HAS Parti Genel Başkanı olduğu dönemde katıldığı bir canlı yayında Başbakan Tayyip Erdoğan’ı İsrail politikası üzerinden ağır sözlerle eleştirdiği bir görüntü sosyal medyada sıkça paylaşılıyor.

2011’de TV8’de bir programa katılan Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’in Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nda “İsrail’in nükleer kapasitesi var mı yok mu” oylamasında çekimser kalmasını ve İsrail’in OECD üyeliğini veto etmemesini eleştiriyor.

Kurtulmuş, görüntülerde, “Otel lobisinde “one minute” demek marifet değil. Birleşmiş Milletler’de “one minute” demek marifettir, OECD salonlarında demek marifettir. Başbakan lisanen başka bir şey söylüyor, başka bir şey yapıyor. Çok ağır olacak ama şunu söyleyeyim, Sayın Başbakan’ın kalbi Ali diyor, dili Muaviye söylüyor” diye konuşuyor. 

 

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