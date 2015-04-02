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Dünya

'IŞİD Şam yakınlarındaki Yarmuk mülteci kampına girdi'

IŞİD ilk kez Suriye'nin başkenti Şam'a bu kadar yakın bir bölgede operasyon gerçekleştiriyor

02 Nisan 2015 01:43

Suriye'deki insan haklarını izleyen gruplar ve Filistinli yetkililer, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü militanlarının Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Yarmuk mülteci kampına girdiğini bildirdi.

IŞİD'in kampın büyük bölümlerinde kontrolü ele geçirdiği, bu arada kamptakilerle militanlar arasında çatışmalar çıktığı belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in kampın güney kesimlerini ele geçirdiğini kaydetti.

IŞİD ilk kez başkent Şam'a bu kadar yakın bir bölgede operasyon gerçekleştiriyor.

 

'El Nusra IŞİD'e yardım etti'

 

Şam'daki Filistin Büyükelçisi Enver Abdülhadi ise BBC'ye verdiği demeçte, kamptaki Filistin Hastanesi yakınlarında bulunan bölgenin IŞİD'in eline geçtiğini söyledi.

Abdülhadi, IŞİD militanlarının Yarmuk'taki Nusra Cephesi üyelerinin yardımıyla kampa girdiğini kaydetti.

Amerikan Associated Press haber ajansına bilgi veren rejim yanlısı Filistin Halk Kurtuluş Cephesi sözcüsü Enver Raja da "IŞİD'in kampa sızması için Nusra Cephesi yolları açtı" dedi.

Suriye'nin kuzeyinde birbiriyle çatışan IŞİD ve El Kaide destekli Nusra Cephesi'nin, Yarmuk'da neden işbirliği yapmış olabileceği henüz bilinmiyor.

IŞİD kampa, siviller için insani yardım operasyonu planlanan bir dönemde saldırdı.

Yarmuk mülteci kampı, Suriye'de rejim güçleri ile IŞİD ve El Nusra Cephesi dahil rejim karşıtı isyancıların çatışmaları arasında kalmıştı.

Suriye'deki iç savaştan önce Yarmuk'ta yaklaşık 150 bin Filistinli mülteci barınıyordu.

Birleşmiş Milletler'e göre bugün kampta yaklaşık 18 bin mülteci yaşıyor.

Geçtiğimiz yıl, dünyanın önde gelen insan hakları kuruluşlarından Uluslararası Af Örgütü, Suriye hükümetini, sivilleri aç bırakmayı bir savaş taktiği olarak kullanmakla suçlamıştı.

Örgüt, başkent Şam'da kuşatma altında tutulan Yarmuk Kampı'ndaki 128 mültecinin bu taktiğin bir sonucu olarak öldüğünü de iddia etmişti.

 

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