Irak Başbakanı Tikrit'te IŞİD'e karşı zafer ilan etti

Irak Başbakanı Haydar El Abadi, Tikrit'i Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünden geri aldıklarını duyurdu. Abadi, haftalardır süren operasyonun ardından kentin geri alındığını Twitter mesajıyla duyurdu, orduyu ve gönüllüleri kutladı.

Tikrit, devrik Irak lideri Saddam Hüseyin'in doğup büyüdüğü kent.

Irak Başbakanlık Sözcüsü Refid Caburi de AFP ajansına, "Irak güçleri Tikrit'in merkezine ulaştı ve Irak bayrağını çekti" dedi.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, askeri yetkilier ise şehrin kent merkezi ve yönetim binaları da dahil yüzde 75'inin geri alındığı ancak çatışmaların bazı yerlerde devam ettiğini söyledi.

Ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde çok büyük bir bölgeyi denetim altında tutan IŞİD, Sünnilerin ağırlıkta olduğu kenti geçen yaz ele geçirmişti.

Operasyona İran da önemli oranda destek verdi.

Tikrit operasyonu, daha kuzeyde bulunan, ülkenin ikinci büyük kenti Musul'un da IŞİD'den geri alınması açısından önemli bir adım olarak kabul ediliyordu.

Tikrit harekatı 2 Mart'ta başlatılmıştı.