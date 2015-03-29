Irak ordusu Tikrit'te ABD desteğiyle ilerliyor

Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'in doğduğu kent olan Tikrit'i Irak Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) geri almak için başlatılan kapsamlı harekat bir haftalık duraklamanın ardından yeniden başladı.

Bu kez operasyonlara ABD de havadan destek veriyor.

Kara operasyonunda ise İran destekli Şii milislerin artık cephede olmadığı ifade ediliyor.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde koalisyon güçlerinin Irak'ta toplam 18 hava saldırısı düzenlediği ve bu saldırıların 8'inin Tikrit'te gerçekleştiği belirtildi.

Washington, hava desteği karşılığında Tikrit'teki kara operasyonuna İran etkisinin azaltılmasını talep ediyordu.

Merkez Kuvvetler Komutanı General Lloyd Austin, İran bağlantılı Şii milislerin Tikrit operasyonunun komutasını Irak ordusuna bırakması halinde hava desteğinin verileceğini söylemişti.

BBC Orta Doğu Editörü Sebastian Usher, Tikrit harekatına katılımın bugüne kadar büyük ölçüde Şii milislerden geldiğini hatırlatıyor ve 20 bini aşkın Şii milisin Tikrit'te olduğunu ifade ediyor.

ABD hava saldırılarıyla birlikte harekatın yeni bir momentum kazandığını söyleyen Usher, Tikrit şehir merkezinde hâlâ yüzlerce IŞİD militanı olduğu varsayımlarının yapıldığını aktarıyor.

Kara birlikleri ilerlemeye başladı

IŞİD'e yönelik hava saldırılarıyla birlikte Tikrit merkezini kuşatmış olan kara birlikleri de operasyonlara başladı.

Birliklerin güneybatıdaki Şişin bölgesi ile kuzeybatıdaki El-Dor kasabasından Tikrit merkezine doğru ilerlediği belirtiliyor.

BBC'ye bilgi veren Irak ordusu kaynakları, çatışmalarda ön saflarda artık federl polisin, Irak askerlerinin ve Irak özel timlerinin görev yapıtığını da ifade etti.