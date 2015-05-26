IŞİD saldırısında hayatını kaybedenler için tören düzenlendi

Geçen Cuma günü, IŞİD'in Kudeh köyündeki Şii camisini bombalaması sonucu hayatını kaybeden 21 kişi için tören düzenlendi. Törene onbinlerce kişi katıldı.

Suudi Arabistan’ın Şii azınlığı, ülkenin doğusunda bulunan Katif'te kitlesel cenaze töreni düzenleyerek geçtiğimiz Cuma, Kudeh köyünde Şiilerin kullandığı bir caminin bombalanması sonucunda hayatını kaybeden ikisi çocuk 21 kişiyi son yolculuğuna uğurladı.

IŞİD’in üstlendiği saldırı Suudi makamlarınca kınanmış, örgütün Suudi Arabistan'daki ilk terör eylemi olarak kayda geçmişti. Katif'teki törene on binlerce kişi katıldı.

Kudeh köyünde Şiilere yönelik saldırı, Suudi Arabistan’da son bir yılda Şii azınlığı hedef alan ikinci kanlı eylem oldu. Geçen yıl Kasım ayında da El Davla’da yedi Şii, silahlı bir kişinin ateş açması sonucunda hayatını kaybetmişti.