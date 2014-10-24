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Dünya

'IŞİD petrolü çok düşük fiyatlarla Türkiye’den kişilere satıyor'

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı David Cohen, IŞİD'in günlük petrol gelirinin 1 milyon doları bulduğunu söyledi

24 Ekim 2014 03:23

Merkezi Washington'da bulunan Carnegie Endowment for International Peace adlı düşünce kuruluşunda IŞİD’e para akışı konusunda konuşan ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı David Cohenterör örgütünün Suriye ve Irak’taki rafinerilerden sağlanan petrolün satışından milyonlarca dolar gelir elde ettiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, IŞİD’in köklü karaborsa bağlantıları olduğuna işaret eden Cohen, örgütün gelirlerini tam olarak tahmin etmenin zor olduğunu dile getirerek, “Ancak, biz IŞİD’in petrol satışlarından haziran ortasından başlayarak günde yaklaşık 1 milyon dolar kazandığını tahmin ediyoruz” dedi.

Cohen, aynı zamanda çeşitli boyut ve kapasitelerdeki petrol rafinelerinin kontrolünü elinde tutan IŞİD’in böylece işlenmiş petrol ürünleri satışından da gelir sağladığını bildirdi. 

 

'IŞİD petrolü Irak'taki Kürtlere ve Türkiye'ye satılıyor'

 

Cohen, IŞİD tarafından satılan petrol ve petrol ürünlerini kimlerin aldığı konusunda ise şunları kaydetti: “Bize gelen bilgilere göre, IŞİD geçen ay itibariyle petrolü çok düşük fiyatlarla aralarında Türkiye’den de kişilerin bulunduğu çeşitli aracılara satıyor, bunlar da petrolü yeniden satılmak üzere naklediyordu. Ayrıca, öyle görünüyor ki, IŞİD’in kontrolünde olan bölgelerden çıkarılan petrolün bir kısmı önce Irak’taki Kürtlere, sonra da Türkiye’ye satıldı. Esad rejiminin de ahlaksızlıklarının bir başka göstergesi olarak IŞİD’le petrol alımına yönelik anlaşma yaptığı sanılıyor”

Cohen, öte yandan son dönemde yapılan askeri girişimlerin IŞİD’in petrol kaçakçılığından elde ettiği gelirleri azalttığını vurguladı. IŞİD tarafından kontrol edilen petrol rafinerilerine yapılan hava saldırılarının örgütün bağlantılarını tehdit ettiğini belirten Cohen, Türkiye ve Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin (IKBY) IŞİD kaynaklı petrolün kendi sınırlarına geçmemesi konusunda kararlı olduğunun da altını çizdi.

 

'IŞİD'in fidye geliri 20 milyon dolar'

 

Cohen, terör örgütünün bir başka gelir kaynağının masum insanların kaçırılmasıyla elde edilen fidyeler olduğunu belirterek, IŞİD’e yakaladığı gazeteciler ve Avrupalı rehineler için milyonlarca dolarlık ödemeler yapıldığının bilgisini verdi.

“Sonuçta, IŞİD bu yıl fidyelerden en az 20 milyon dolar aldı” diyen Cohen, ABD’nin fidye ödememek konusundaki kesin kararının “katı yüreklilikten” değil, Amerikalıların rehin alınmasını önlemek için alındığını savundu.

Cohen, hangi ülkelerin IŞİD’e fidye ödediği sorusuna yanıt vermezken, tüm ülkelerin bu konuda kararlılık göstererek, terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından birinin yolunu kesmek için fidye ödememe politikasını benimsemeleri çağrısında bulundu.

IŞİD’in yağmalama, soygun ve benzeri suç eylemlerine başvurarak kayda değer ölçüde gelir elde ettiğini anlatan Cohen, buna karşın örgütün geleneksel bağış yöntemlerini çok fazla kullanmadığını söyledi.

 

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