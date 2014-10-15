ABD'den Erdoğan'ın 'petrol kuyuları için bombalıyorlar' sözlerine yanıt

ABD'den, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Buralarda 10 milyonlarca, 100 milyonlarca doları bombaları atmak suretiyle oraya atanlar zannediyor musunuz ki barış için uçaklarıyla füzeleriyle orada bulunuyorlar. Hayır, petrol kuyularını kendi tasarrufları altına almak için bunu yapıyorlar" sözlerine yanıt geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın sözleri ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta, "Hava saldırılarına yönelik amacımızı açıkça belirttiğimizi düşünüyorum. O da IŞİD tehdidiyle başa çıkmak. Bu amaç öteki koalisyon ortaklarımız için de geçerli" dedi. Psaki, "Erdoğan'ın ifadelerine ne diyorsunuz" sorusunu da "Az önce söylediklerimle bırakacağım" diye yanıtladı.

Türkiye ile ABD'li yetkililer arasında, IŞİD'e karşı mücadele için, Türkiye'nin ne yapabileceği konusunun görüşülmekte olduğunu anlatan Psaki, Türkiye'nin Suriyeli muhaliflere eğitim ve silah sağlama programına ev sahipliği yapmayı kabul ettiğine değindi ve bu programın yürütülmesi konusunda ABD Savunma Bakanlığı'ndan ekibin Türkiye'de olduğunu söyledi. Psaki Türkiye'nin IŞİD'e karşı hali hazırda aldığı önlemler bulunduğunu, Türkiye'nim katkılarının artırılması için de görüşmelerin sürdüğünü, bu konular içinde Türkiye'deki tesislerin kullanımı olduğunu da söyledi.

'Kobani ile 160 kilometreyi aşan uzaklık var'

Jen Psaki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına ilişkin soruya verdiği yanıtta, bu operasyonların Kobani'den çok uzakta yapıldığına değindi ve "Biliyorum bu ikisini birbiriyle ilişkilendirmeye yönelik bir odaklanma var. Açık ki sahada karışık bir durum var ama Türkiye ile PKK arasında uzun bir geçmiş var. Türk yetkililerin PKK'nın askeri bir karakola ateş açtığı yönünde açıklamalarını gördük. Bu konuda elimizde bağımsız bir teyit yok ama herkesi Kobani ve PKK'ya yapılan operasyonlara birbirinden ayrı durumlar olarak bakmaları konusunda teşvik ederiz" dedi.

Psaki, Kobani ile PKK'ya operasyon yapılan yerler arasında 160 kilometreyi aşan uzaklık o olduğunu belirterek, "Kobani sınırında olanlar ayrı bir durum. Bunun ötesinde, tüm tarafların kalıcı barışa doğru çalışmayı sürdürmelerini görmek istiyoruz, bu kesinlikle desteklediğimiz bir durum ancak iki olayı birbirine bağlamak doğru olmaz" dedi.

Psaki, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice'in Türkiye'nin IŞİD ile mücadelede ABD'ye İncirlik hava üssünü kullanma yetkisi verdiğine yönelik sözlerinin sorulması üzerine, Rice'in sözlerinin tam olarak bu olmadığını savundu. Psaki, "Adı açıklanmayan yetkililerden alınarak yazılmış haberler var. Anlaşma ve görüşmelerle uyumlu olmayan bilgiler içeren anlatımlara karşı her zaman dikkatli olunmalı" diye konuştu.