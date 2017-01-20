"IŞİD, Orta Asyalı göçmenleri tehdit ve gaspla baskı yapıp örgüte katıyor"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, Reina'da 39 kişiyi öldüren teröristin sağ olarak yakalanmasının ardından IŞİD'in yöntemlerine ulaştığı belirtildi. Buna göre, örgüt, Orta Asyalı göçmenleri tehdit, adam kaçırma ve gaspla baskı altına alıp çete gibi hareket ediyor.

Reina katliamından yeni görüntüler: Yaralının saldırgana tekme atma anı kamerada!

Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberi şöyle:

Reina katliamının faili Abdulgadir Masharipov, Atatürk Havaalanı saldırısını gerçekleştiren IŞİD hücresi gibi Orta Asya ağından. Masharipov’un arandığı 17 günde 152 operasyon düzenleyen polis, örgütün Orta Asya bağlantılarına yönelik bilgilere ulaştı. 220 şüpheli gözaltına alındı, 20 hücre çökertildi. Örgütün İstanbul’daki Orta Asyalı göçmenleri çete faaliyetleriyle baskı altına aldığı, tehdit, adam kaçırma, gaspla korku düzeni kurduğu belirlendi. IŞİD bu yolla elde ettiği para ve devşirdiği göçmenleri terör kamplarına gönderdi.

İşte ihbarlarla emniyet kayıtlarına giren IŞİD’in bilinmeyen yüzündeki bazı önemli isimler ve olaylardan örnekler:

- Ebu Halid kod adlı Kırgızistan uyruklu S.R.R’nin (Lakabı Maymıl) IŞİD’in İstanbul sorumlusu olduğu değerlediriliyor. Rakka’da bulunan örgüt liderlerinden Kasani’ye bağlı olarak çalışıyor. Rahmatullah Kasani de Özbekistan asıllı.

- Ahmad kod adlı Özbekistan uyruklu olan bir başka teröristin ise aynı zamanda Özbekistan istihbaratı ile irtibatlı olabileceği belirtiliyor. Ahmad’ın Ebu Halid’in yardımcısı olduğu düşünülüyor. Yanındaki 4-5 kişi ile birlikte örgüt adına faaliyet gösteriyor.

- Harun kod adlı yine Özbekistan uyruklu A. ve Daniyelik kod adlı Danimarka vatandaşı Özbek uyruklu terörist İ., Ahmad isimli kişiye bağlı ama ayrı bir organize suç örgütü olarak çalışıyor. Türkiye’ye Danimarka’dan geldiği biliniyor. Aksaray’da bulunan eski Özbek lokantasını ofis olarak kullanıyor.

Bayraklı videoyla şantaj

Polise gelen ihbarlardan bazıları ise şöyle: Daniyalik kod adlı teröristin çetesi, kaçırdıkları kişileri Zeytinburnu’nda örgüte ait bir eve götürüp ellerine keleş vererek, IŞİD bayrağı önünde fotoğraf ve videolarını çektikten sonra kayıtları sosyal medyada yayınlamak, Özbekistan devletine vermek gibi şantajlarla 250 bin dolar civarında paralarını aldıklarına dair ihbar yapıldı.

Özbekistan’dan hava yoluyla getirilen ve Dubai’de oturan Özbeklere ait bin 750 dolar para gasp edildi. Parayı getiren ve ‘Havaleci’ olarak tanınan kişinin arabasıyla birlikte para da örgüt üyeleri tarafından gasp edildi. Para, Rakka’da bulunan merkeze gönderildi. Daha sonra, mağdurlardan örgüte yakınlığı olduğu düşünülen H., bir süre öncesine kadar Türkiye’de bulunan ve Kasani kod adlı kişi ile telefonda görüştü. Bu görüşmede, yapılan gaspın yanlış olduğu Kasani tarafından ifade edildi. Kasani’nin talimatı üzerine H.’nin parasının yarısının geri ödendiği belirtildi. H.’ye 500 bin dolar getirip iade eden getiren kişi de Ebu Halid kod S.R.R.