Askere infaz iddiasını içeren videodaki IŞİD'li Türklerin kimlikleri belirlendi

Suriye’de biri asker 2 Türkü kaçıran 3 kişinin IŞİD'e katılan Türkiye vatandaşları olduğu kesinleşti. İki Türkü kaçıran ve propaganda amaçlı videosunu yayınlayan 3 IŞİD'linin kimlikleri belirlendi. IŞİD'lilerin ikisi Diyarbakır ve Sakaryalı. 3’üncü IŞİD'linin memleketi ise gizli tutuluyor. Hasan A., Muhittin B. ve Talip A. isimli örgüt üyeleri, IŞİD'in Türklerden oluşturduğu ‘Yaşar Grubu’ içerisindeki "infaz timi"nden.

Anayasa Komisyonu'ndaki infaz iddiasını içeren görüntüler tartışma yaratmıştı

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Fırat Kalkanı harekâtıyla büyük darbe alan IŞİD, propaganda amaçlı olarak kaçırdığı Türk askeri Sefer Taş ve örgüt içerisine sızmış istihbarat elemanı olduğu ileri sürülen Fethi Şahin’in infaz edilme görüntülerini yayınladı. Sosyal medya üzerinden IŞİD'in propaganda amaçlı yayınladığı görüntülerde IŞİD'li bir kişi ise Türkçe konuşmasında Türkiye’yi tehdit ediyor.

Nokta operasyon

Görüntülerin yayınlanmasından sonra istihbarat birimleri, infazcı IŞİD'lilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. İstihbarat birimleri görüntüleri kare kare inceledi. Rehin tutulan askerlerin kurtarılması ve akıbetlerinin belirlenmesi için Türk istihbarat birimleri hem Suriye hem de Musul bölgesinde nokta operasyonlar yaptı. Çalışmalar aralıksız devam ederken, şu ana kadar bir sonuca ulaşılamadı.

Kimlikleri belirlendi

Yapılan incelemede infazcıların IŞİD'in içinde yer alan Türk vatandaşları olduğu da belirlendi. Askerleri kaçıran ve propaganda amaçlı videosunu yayınlayanların IŞİD'e 2015-2016 yılları arasında katılan, biri Diyarbakırlı, biri Sakaryalı diğerinin memleketi gizli tutulan üç IŞİD'li olduğu belirlendi. Bu teröristlerin isimleri ise Hasan A., Muhittin B. ve Talip A. olarak açıklandı. Kimliği belirlenen 3 Türk vatandaşının Suriye ve Irak’ta IŞİD'in Türklerden oluşan ‘Yaşar Grubu’ içerisinde yer aldığı, IŞİD'in infazcı timi olarak bilindikleri öğrenildi.

Kilis'ten kaçırılmıştı

IŞİD'in Türk emiri ‘Ebubekir’ kod adlı İlhami Balı, 1 Eylül 2015’te beraberindeki teröristlerle Kilis sınırında devriye görevi yapan askerlerle çatışmaya girmiş, bir asker şehit olmuş, er Sefer Taş da kaçırılmıştı. Taş’ın IŞİD'in merkezi Rakka’ya götürüldüğü ileri sürülmüştü. Görüntülerdeki Fethi Şahin’in ise 3 yıl önce askerliğini tamamladıktan sonra IŞİD'e katıldığı iddia edilmişti. Şahin’in IŞİD içine sızmış istihbarat elemanı olduğu da iddialar arasında.

Kare kare topografik araştırma

IŞİD'in yayınladığı görüntüler kare kare incelendi, topografik araştırma yapıldı. İnceleme sonucunda videonun Musul-Dicle arasında terör örgütü IŞİD'in kontrolündeki bir bölgede çekilmiş olabileceği ağırlık kazandı.