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Dünya

IŞİD militanı 'Cihatçı John'dan yeni tehdit videosu: İngiltereye döneceğim ve kafa kesmeye devam edeceğim!

'Cihatçı John' lakaplı Emwazi ABD'li gazeteci James Foley'in infaz videosunda yer almıştı

23 Ağustos 2015 17:08

İngiliz Mail on Sunday gazetesi, “Cihatçı John” lakabıyla tanınan Londralı IŞİD infazcısı Muhammed Emwazi’ye ait olduğunu iddia ettiği bir video yayınladı. ABD'li gazeteci James Foley'i kafasını keserek öldüren Muhammed Emwazi, 1 dakika 17 saniyelik videoda İngiltere’ye döneceğini ve "kafa kesmeye devam edeceğini” söylüyor.

Cep telefonuyla çekildiği anlaşılan görüntülerin kayıt yerinin Suriye'nin Deyr ez-Zor kenti olduğu anlaşılıyor. Görüntüler Emwazi'nin kimliği açıklandıktan sonra yayınlanan ilk videosu konumunda. Mail on Sunday gazetesinin 8 saniyelik kısmını yayınladı. Habere göre, videonun devam eden bölümünde Emwazi'nin İngiltere'ye geri dönerek kafa kesmeye devam edeceğini söylüyor.

Emwazi son olarak Japon rehine Kenji Goto'nun Ocak ayında yayınlanan infaz videosunda yer almıştı. Emwazi ilk olarak geçtiğimiz Ağustos'ta yayınlanan infaz videosunda ABD'li gazeteci James Foley'in kafasını keserek tüm dünyanın merak ettiği isim haline gelmişti.

Sonrasında ise Emwazi, ABD'li gazeteci Steven Sotloff, İngiliz yardım çalışanı David Haines, İngiliz taksi şoförü Alan Henning ve ABD'li yardım çalışanı Abdulrahman Kassig'in de infaz videolarında yer almıştı.

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