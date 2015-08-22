'IŞİD, AIDS olan militanlarını intihar bombacısı olarak kullanacak'

16 IŞİD militanının Faslı seks köleleriyle birlikte olduktan sonra AIDS virüsü kaptığı, örgütün de bu militanlara "intihar eylemcisi olun" talimatı verdiği iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan iddiaya göre, AIDS virüsü kapan militanları tedavi etmeye çalışan doktor. Militanlar Suriye'de örgüt kontrolündeki el Mayadinkentinde IŞİD'e ait bir hastanede önce tedavi altına sonra da karantinaya alındı.

Haberde bir ayrıntı daha var. O da örgütün daha önce AIDS virüslü kanını kasten bir başka militana veren Endonezya kökenli bir savaşçıyı infaz ettiği. Habere göre, Faslı kadınlarIŞİD tarafından öldürülecekleri korkusuyla Türkiye'ye kaçtı.

'İntihar eylemcisi olun' talimatı

Bir aktiviste göre örgüt içersinde bir panik havası oluştu. AIDS virüsü kapan bu militanlara örgüt intihar eylemcisi olun talimatını verdi. El Mayadin kentinde AIDS teşhis merkezi bile kuruldu. Habere göre AIDS virüsü örgüt içerisinde yaygın.

Çok sayıda savaşçı ya uyuşturucu bağımlısı ya da pek çoğunun sicili kabarık. O nedenle de virüsün örgüt içinde çabuk yayıldığı iddia ediliyor.