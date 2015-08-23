'IŞİD’in öldürülen 2 numarası, Musul Başkonsolosluğu saldırısının talimatını verdi'

ABD’nin öldürüldüğünü açıkladığı “Hacı Mutaz” kod adlı Fadıl Ahmet el-Hayali’nin, 49 kişinin rehin alındığı Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’na yönelik silahlı baskının talimatını veren isim olduğu ortaya çıktı.

Beyaz Saray, önceki gün IŞİD’in lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’nin kıdemli yardımcısı ‘Hacı Mutaz’ kod adlı Fadıl Ahmet el-Hayali’nin öldürüldüğünü açıkladı. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, örgütün 2 numarası olan El-Hayali’nin, 18 Ağustos’ta Irak’ın Musul kenti yakınlarında aracında seyahat ederken, ABD’nin insansız hava araçlarıyla yaptığı saldırıyla öldü- rüldüğünü bildirdi. Bazı kaynaklara göre El-Hayali’nin yanında IŞİD’in medya sorumlusu Ebu Abdullah da bulunuyordu. IŞİD ise El-Hayali’nin ölümünü henüz teyit etmedi.

Ned Price’a göre Telafer Türkmeni olan El-Hayali, örgütün silah, araç, teç- hizat ve patlayıcı temin edilmesini sağlıyordu. El-Hayali ayrıca örgüt militanlarının Irak ve Suriye’de görev yerlerini de belirliyor ve aktarılmasını koordine ediyordu. Bölge uzmanları IŞİD’in Musul bölgesindeki tüm faaliyetlerinden El-Hayali’nin sorumlu olduğu ve bölgede ondan habersiz “kuş uçmadığı”nı da belirtiyor.

Habertürk'ten Nevzat Çiçek'in haberine göre, 10 Haziran 2014’te 800 kadar militanla Musul’u ele geçiren ekibin komutanları arasında bulunan El-Hayali’nin ertesi gün kentteki Türk konsolosluğunu basıp 49 kişinin rehin alınması eyleminin de planlayıcısı olduğuna inanılıyor. İstihbarat kaynakları, Musul ve çevresindeki operasyonların El-Hayali’nin bilgisi dışında gerçekleşmesi olasılığının “sıfır” düzeyinde olduğunu belirtiyor.

El-Hayali’nin IŞİD içinde sevilen bir isim olmadığına dikkat çekiliyor. Eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki ile mücadele eden grupların dahi El-Hayali’nin ölümünden memnuniyet duyduğu ifade edildi. El-Maliki’nin, Musul bölgesindeki Sünnileri marjinalleştiren politikaları ve Iraklı güvenlik güçlerinin eğitilmesindeki ihmali, kentin düşüşünün nedenleri arasında gösteriliyor. Buna karşın El-Maliki, Musul’un IŞİD’in eline geçmesinden Türkiye’yi sorumlu tutuyor.

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