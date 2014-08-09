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Dünya

IŞİD liderinden ABD'ye: Sizinle savaşmak için kendimizi iyi hazırladık

IŞİD lideri el-Bağdadi, ABD uçaklarının saldırısının ardından Twitter üzerinden bir ses kaydı yayınladı

09 Ağustos 2014 18:14

ABD’nin dünkü operasyonu sonrası ajansların iddiasına göre, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi Twitter’dan bir ses kaydı yayınlayarak ABD’ye meydan okudu. Kayıtta Bağdadi, Amerika’yı hedef alarak “Çok yakında kendinizi 'İslam'ın oğullarının' doğrudan karşısında bulacaksınız. Ki onlar sizinle savaşmak için kendilerini iyi hazırladılar" ifadelerini kullandı.
 
Radikal’de yer alan habere göre, Bağdadi "Bu mesajım Amerika'ya, Hıristiyanların haç taşıyıcılarınadır. Beni dinleyin. Sizin adınıza savaşanlar size Irak ve Suriye'de hiçbir şey kazandırmayacak. Çok yakında kendinizi 'İslam'ın oğullarının' doğrudan karşısında bulacaksınız. Ki onlar sizinle savaşmak için kendilerini iyi hazırladılar" ifadelerini kullandı.

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