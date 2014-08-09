IŞİD liderinden ABD'ye: Sizinle savaşmak için kendimizi iyi hazırladık

ABD’nin dünkü operasyonu sonrası ajansların iddiasına göre, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi Twitter’dan bir ses kaydı yayınlayarak ABD’ye meydan okudu. Kayıtta Bağdadi, Amerika’yı hedef alarak “Çok yakında kendinizi 'İslam'ın oğullarının' doğrudan karşısında bulacaksınız. Ki onlar sizinle savaşmak için kendilerini iyi hazırladılar" ifadelerini kullandı.



Radikal’de yer alan habere göre, Bağdadi "Bu mesajım Amerika'ya, Hıristiyanların haç taşıyıcılarınadır. Beni dinleyin. Sizin adınıza savaşanlar size Irak ve Suriye'de hiçbir şey kazandırmayacak. Çok yakında kendinizi 'İslam'ın oğullarının' doğrudan karşısında bulacaksınız. Ki onlar sizinle savaşmak için kendilerini iyi hazırladılar" ifadelerini kullandı.