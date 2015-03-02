'IŞİD, Kürt anneye oğlunun cesedini yedirdi'

Irak'a gidip altı ay boyunca peşmerge saflarında IŞİD'e karşı savaşan Kürt asıllı İngiliz Yasir Abdullah, IŞİD'den nefret etmesinin nedeninin Kürt anneye yapılanlar olduğunu söyledi.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Irak'taki köyünün yakınlarda yaşayan bir Kürt kadının başına gelenler yüzünden IŞİD'den nefret ettiğini söyleyen Abdullah şunları anlattı: "Kadının oğlu IŞİD militanları tarafından esir alınıp örgütün Musul'daki karargâhına götürülmüş. Oğlunu kurtarmaya kararlı olan anne de kalkıp oraya gitmiş. Karargâhtaki IŞİD militanları kadını çok iyi karşılamış ve uzun bir yoldan geldiği için oturmasını söyleyip su ve yemek ikram etmiş. Ancak militanlar, ikram edilen yemeği bitirdikten sonra oğlunu ne zaman görebileceğini soran kadına 'Biraz önce oğlunu yedin' diye cevap vermiş."

36 yaşındaki Abdullah, bu annenin başına gelenleri duyduktan sonra İngiltere'nin Yorkshire kentindeki evinden ayrılıp IŞİD'e karşı savaşmaya gitme kararı aldığını söyledi ve "Mutlaka geri dönüp başladığım işi bitireceğim" dedi.

2000 yılında Irak'tan İngiltere'ye göç ettiğini ve burada karısı ve dört çocuğu ile birlikte çok mutlu bir hayatı olduğunu söyleyen Abdullah, IŞİD'e karşı savaşırken ölmekten korkmadığnı ve peşmergelerin bu barbar militanları yenebileceğine emin olduğunu da sözlerine ekledi.