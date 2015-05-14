IŞİD, Kilis'in karşısında bombalı araç patlattı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Mera kasabasında Özgür Suriye Ordusu'nun kontrol noktasına IŞİD militanları tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralananan 11 Suriyeli tedavi için Kilis'e getirildi. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen 2 Suriyeli hayatını kaybetti.

Kilis'e komşu Suriye'nin Halep kentine bağlı Mera kasabasındaki Özgür Suriye Ordusu'na ait kontrol noktasında gece saatlerinde IŞİD militanları tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynakların bazı kişilerin hayatını kaybettiğini bildirdiği saldırıda yaralanan 11 Suriyeli, bölgedeki araçlarla Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi. Burada ambulanslara alınan 11 kişi, Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'si yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumları ağır olanlar, Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi. Sınır hattındaki güvenlik önlemlerinin de arttırıldığı gözlendi.