IŞİD'in iki numarasının öldürüldüğü iddia edildi

Irak Savunma Bakanlığı, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün iki numaralı isminin bir hava saldırısında öldürüldüğünü iddia etti.

BBC'nin haberine göre, "Ebu Ala el Afri" adıyla bilinen Abdül Rahman Mustafa Muhammed'in, IŞİD'e karşı bombardımanlarını sürdüren ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından, Telafer'de bir caminin içindeyken hedef alındığı açıklandı. El Afri ile birlikte onlarca militanın da öldüğü kaydedildi.

Geçtiğimiz haftalarda IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin yaralanmasından sonra el Afri'nin örgütün yönetimini geçici olarak üstlendiği yolunda haberler çıkmış ancak bu haberler örgüt tarafından doğrulanmamıştı.El Afri'nin öldürüldüğü iddiaları, IŞİD tarafından doğrulamış değil.