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Dünya

'IŞİD, Irak'ta kabir ziyaretlerini yasakladı'

IŞİD'in Irak'ın Diyala vilayetine bağlı Celevla ve Es-Sadiyye nahiyelerinde, Kurban Bayramı dolayısıyla 'kabir ziyareti'ni yasakladığı öne sürüldü

04 Ekim 2014 19:57

IŞİD'in yaklaşık 2 ay önce ele geçirdiği Irak'ın Diyala vilayetine bağlı Celevla ve Es-Sadiyye nahiyelerinde kabir ziyaretlerini yasakladığı  iddia edildi. Nahiyelerin bağlı olduğu El-Mikdadiye Kaymakamı Zeyd İbrahim, bugün mezarlıkların çevresine militanlarını yerleştirerek, bölgedeki halkın kabirleri ziyaretine izin vermediğini ifade etti. 

IŞİD'in kabir ziyaretini "biat" olarak gördüğünü aktaran İbrahim, örgütün bu yasağa muhalefet edenlere de ağır cezalar verileceği yönünde tehditte bulunduğunu kaydetti. 

Otorite boşluğunun yaşandığı Irak'ta, IŞİD öncülüğündeki silahlı grupların haziran ayında Musul başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından, ülkenin çeşitli yerlerinde IŞİD ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar sürüyor. ABD 'ye ait hava unsurları da IŞİD'in kontrolündeki bazı hedeflere hava saldırıları düzenliyor. (AA)

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