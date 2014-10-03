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F-16'lar belirledi, obüsler IŞİD mevzilerini vurdu

Türk F-16 savaş uçaklarının elde ettiği istihbaratı üzerine Kobanê bölgesindeki IŞİD mevzilerinin vurulduğu iddia edildi

03 Ekim 2014 20:23

Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine düşen havan mermilerinin ardından, F-16 savaş uçakları tarafından yapılan keşif ve elde edilen istihbarat üzerine sınır boyunda konuşlanan obüs toplarıyla belirlenen hedefler vuruldu.

İHA'nın haberine göre, Suriye’de devam eden çatışmalardan seken üç adet havan mermisinin, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi Mürşitpınar bölgesinde boş araziye düşmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) alarma geçti.

 

Koordinatları F-16'lar belirledi

 

Diyarbakır’da bulunan hava üssünden peş peşe kalkan F-16 savaş uçakları, Suriye sınırı boyunca keşif uçuşu gerçekleştirdi. Keşif uçuşu sırasında havan mermisinin geldiği yeri ve birçok noktayı tespit eden jetler, koordinatları Diyarbakır’da bulunan harekat merkezine bildirdi. Verilen koordinatlar doğrultusunda sınırın sıfır noktasında bulunan kara birlikleri, bu bölgeleri obüs toplarıyla vurdu.

Angajman kuralları kapsamında gerçekleştirilen bu operasyonda Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi sınırında bulunan Kobanê bölgesindeki IŞİD mevzilerine yönelik olduğu belirtildi. Vurulan hedeflerinde IŞİD mevzisi olduğu bilgisi alındı.

 

Sınıra askeri sevkıyat yapılıyor

 

Öte yandan, TSK, sınır güvenliğinin azami şekilde korunması için sınıra aralıksız askeri sevkiyat gerçekleştiriyor. Türkiye, sınırda güvenlik önlemlerini arttırdı. Son birkaç gündür Suriye-Türkiye sınırında bulunan ve başta Şanlıurfa olmak üzere Gaziantep, Hatay gibi illere zırhlı birlikler, askeri araç, tank ve füze savunma sistemleri sınırındaki hakim noktalara yerleştiriliyor.

IŞİD'in Irak ve Suriye’de gerçekleştirdiği saldırıların Türkiye sınırına yaklaşması üzerine olası sızma ve sınır ihlalini engellemek isteyen TSK, teyakkuza geçti ve sınır hattında tampon bölge oluşturma kararı aldı. Türkiye’nin birçok noktasından asker, zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatına başlayan TSK, sınır hattında tampon bölge oluşturarak olası bir saldırıyı ve sızmaları engellemeyi hedefliyor.

 

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