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IŞİD: Kobanê'nin Türkiye'ye bakan kesimi dışında tüm bölgeleri aldık

IŞİD, Suriye'nin Kobanê'ye kuşatma başladığından bu yana en büyük saldırıyı düzenliyor. Kentten yükselen dumanlar Türkiye'den de görülüyor

03 Ekim 2014 13:37

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), iki haftayı aşkın bir süredir kuşatma altında tuttuğu Kobanê'ye kuşatma başladığından bu yana en büyük saldırıyı düzenliyor. Saldırısı sırasında yükselen dumanlar, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden de görülüyor. IŞİD, kendisine yakın siteler aracılığıyla yaptığı duyuruda, Kobanê'nin Türkiye'ye bakan kesimi dışında tüm bölgelerini aldıklarını öne sürdü.

Al Jazeera Türkçe’den Can Hasasu’nun haberine göre Kobanê'deki kaynaklar, IŞİD'in kent merkezini bombaladığını, kentin doğu girişinde de şiddetli çatışmalar yaşadığını söyledi.

Aynı kaynaklar, bombardıman sonrası yükselen dumanların, vurulan bir yakıt istasyonu veya deposundan geldiğini belirtiyor. 

IŞİD ise, kendisine yakın siteler aracılığıyla yaptığı duyuruda, Kobanê'nin Türkiye'ye bakan kesimi dışında tüm bölgelerini aldıklarını öne sürdü.

IŞİD, Kobanê'de PKK'nın Suriye kolu PYD'nin askeri kanadı YPG üyeleri ve gönüllü Kürtlerle çarpışıyor.

Kentte sivillerin büyük bölümü tahliye edilmiş durumda. 150 binden fazla Kürt Türkiye'ye sığındı.

 

 

 

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