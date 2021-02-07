IŞİD'in katlettiği arkeolog Halid el-Esad'a ait olduğu düşünülen kalıntılar Palmira yakınlarında bulundu

Suriyeli yetkililer bugün, Palmira'nın 10 km doğusundaki Kahlon bölgesinde üç kişiye ait kalıntılar buldu. Yetkililer kalıntılardan birinin Suriyeli arkeolog Halid el-Esad'a ait olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

Sol'da yer alan habere göre, Suriyeli arkeolog Esad, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki antik Palmira kentinde arkeolojik kazıların başındaydı.

40 yıldan uzun bir süre boyunca Palmira'daki çalışmaların başında görev yapan arkeolog, 2015 yılında IŞİD'in antik kenti kuşatması üzerine tarihi eserleri tahliye etmek için son ana kadar kenti terk etmedi. IŞİD'in Palmira'yı işgal etmesinin ardından cihatçılar tarafından esir alındı ve 1 ay boyunca "Palmira'nın hazinelerinin yerini söylemesi" için işkenceye maruz kaldı.

83 yaşındaki Esad, 18 Ağustos 2015'te Palmira Meydanı'nda IŞİD tarafından başı kesilerek idam edildi. 1 ay boyunca alıkonulup işkence görmesine karşın Halid el Esad, IŞİD'e Palmira'nın antik hazinelerinin yerini söylemeyi reddetti.