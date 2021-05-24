IŞİD'in 'bomba yapım uzmanı' hakkında 39 yıla kadar hapis cezası istendi

İstanbul’da yakalanan, terör örgütü IŞİD'in 'bomba yapım uzmanı' Mustafa Abdulvahap ve irtibatlı olduğu 3 sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Abdulvahap’ın 39 yıla kadar, diğer 3 sanığın ise 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanan IŞİD'in bomba yapım uzmanı ve irtibatlı olduğu tespit edilen diğer 3 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede IŞİD'in kuruluşu, yapısı ve Türkiye yapılanması hakkında bilgilere yer verildi. İddianamede Mustafa Abdulvahap'ın örgütün önde gelen patlayıcı uzmanlarından biri olduğu da belirtildi. Abdulvahap’ın Telegram hesabından kimya kursları ve başlangıç seviyesinde bomba yapım talimatları yayınladığı ifade edildi. İddianamede, Amacının hilafeti desteklemek için patlayıcı uzmanları oluşturmak ve hazırlamak olduğu, belirsiz bir yılbaşı gecesinde, İstanbul’ da kolluk mensuplarını ve sivilleri hedef alan bir EYP saldırısı planladığı, Telegram kanallarından patlayıcıların nasıl yapılacağına dair eğitici kurslar verdiği ve takipçilerine IŞİD ideolojisini öğütlediği” anlatıldı.

Mısır'daki operasyon sonrası Türkiye'ye kaçtı

Abdulvahap’ın Mısır’da ikâmetine yapılan operasyon sonrası Türkiye’ye kaçtığı da açıklanarak, IŞİD içerisinde faaliyetlerinin olduğuna dair yeterli şüphenin oluşması sebebiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi. Sanığın ikamet adresinde yapılan aramada, bomba yapımında kullanılacak malzeme ve elektronik eşyaları içerisinde IŞİD ile bağını gösteren çok sayıda materyal ele geçirildiği aktarıldı. Devam edilen araştırmalarda sanık Mustafa Abdulvahap'ın örgütsel faaliyetleri bakımından dosyadaki diğer sanıklar Noureddin Alkheder, Suleiman Assani ve Ahmad Assani ile irtibatlı olduğunun tespit edildiği de iddianamede ifade edildi. İddianamede, diğer 3 sanık Noureddin Aalkheder, Suleiman Assani ve Ahmad Assani’nin ikametlerinde yapılan aramada IŞİD'e yönelik, elinde silah bulunan örgüt mensuplarına ait fotoğrafların, örgütün bayrağı, flama, pankartları ve örgüt üye ve yöneticilerin fotoğraflarının bulunduğu belirtildi.

Abdulvahap'ın irtibatlı olduğu 3 sanık tutuksuz yargılanacak

İddianamede tutuklu Mustafa Abdulvahap hakkında ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından 39 yıla kadar, tutuksuz 3 diğer sanık hakkında ise ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmalarına başlanılacak. (İHA)