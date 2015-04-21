T24 LogoT24 Logo
Gündem

IŞİD ile Taliban birbirine cihat ilan etti!

IŞİD'in 18 Nisan'da düzenlediği intihar saldırısında 38 kişi hayatını kaybetmişti

21 Nisan 2015 17:44

Afganistan'da IŞİD ve Taliban'ın birbirine cihat ilan ettiği bildirildi.

Helmand Emniyet Müdürü Nabi Can Mulahel, terör örgütü IŞİD'in kentin bazı bölümlerinde faaliyet gösterdiğini belirterek ellerinde Taliban ve IŞİD'in karşılıklı cihat ilan ettiğine yönelik belgelerin bulunduğunu açıkladı.

Taliban'ın, hazırladığı yazıda, IŞİD'in Müslüman olmadığını ifade ederek onlara karşı cihat yapılması gerektiği çağrısında bulunduğunu söyleyen Mulahel, IŞİD'in de "İslam'dan çıkan Taliban'a karşı cihat ilan ettiğini" bildirilerle halka duyurduğunu belirtti.

Afgan güvenlik yetkililerinden alınan bilgiye göre, IŞİD, hükümetin kontrolü sağlayamadığı bölgelerde faaliyetlerini sürdürüyor ve militanlarına eğitim veriyor.

Helmand kentinin Keceki ilçesinin Emniyet Amiri Feyzullah Ahonzade, ilçenin Zamen Daver bölgesinde yabancı IŞİD üyelerinin bulunduğunu ve bunların eski Taliban militanlarına eğitim, silah ve para verdiğini kaydetti.

Gazne kentinin Vali Yardımcısı Muhammed Ali Ahmadi de IŞİD'in kentin beş bölgesinde faaliyet gösterdiğini belirterek bu terör örgütünün komutanlarının Arap olduğunu ifade etti. Ahmadi, IŞİD'in maddi imkanlarını kullanarak eski Taliban militanlarını ve gençleri kendine çektiğini söyledi.

Afgan yönetimini ve NATO'yu bilgilendirdiklerini anlatan Ahmadi, her ikisinin de kaygılarını ve uyarılarını dikkate almadığını savundu.

Afganistan'da IŞİD'in varlığı, yaklaşık 6 ay önce, Helmand kentinde Taliban ve IŞİD arasında çıkan çatışmanın ardından ortaya çıkmıştı. Helmand yetkilileri, yüzleri kapalı ve siyah bayraklar taşıyan militanların kentin kırsal bölgelerinde Taliban ile çatıştığını duyurmuştu.

IŞİD'in 18 Nisan'da düzenlediği intihar saldırısında 38 kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER

ışidtalibancihatsavaşhaber

İlgili Haberler

IŞİD 30 Etiyopyalı Hıristiyanı kafalarını keserek katletti!

Libya’da Etiyopyalı Hristiyanların IŞİD tarafından infaz edilme görüntüleri yayınlandı

IŞİD'e katılmak isteyen İngiliz aile Ankara'da yakalandı

Associated Press'e birgi veren bir Türk yetkili, ailenin gözaltına alındığını söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24