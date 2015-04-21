IŞİD ile Taliban birbirine cihat ilan etti!

Afganistan'da IŞİD ve Taliban'ın birbirine cihat ilan ettiği bildirildi.

Helmand Emniyet Müdürü Nabi Can Mulahel, terör örgütü IŞİD'in kentin bazı bölümlerinde faaliyet gösterdiğini belirterek ellerinde Taliban ve IŞİD'in karşılıklı cihat ilan ettiğine yönelik belgelerin bulunduğunu açıkladı.

Taliban'ın, hazırladığı yazıda, IŞİD'in Müslüman olmadığını ifade ederek onlara karşı cihat yapılması gerektiği çağrısında bulunduğunu söyleyen Mulahel, IŞİD'in de "İslam'dan çıkan Taliban'a karşı cihat ilan ettiğini" bildirilerle halka duyurduğunu belirtti.

Afgan güvenlik yetkililerinden alınan bilgiye göre, IŞİD, hükümetin kontrolü sağlayamadığı bölgelerde faaliyetlerini sürdürüyor ve militanlarına eğitim veriyor.

Helmand kentinin Keceki ilçesinin Emniyet Amiri Feyzullah Ahonzade, ilçenin Zamen Daver bölgesinde yabancı IŞİD üyelerinin bulunduğunu ve bunların eski Taliban militanlarına eğitim, silah ve para verdiğini kaydetti.

Gazne kentinin Vali Yardımcısı Muhammed Ali Ahmadi de IŞİD'in kentin beş bölgesinde faaliyet gösterdiğini belirterek bu terör örgütünün komutanlarının Arap olduğunu ifade etti. Ahmadi, IŞİD'in maddi imkanlarını kullanarak eski Taliban militanlarını ve gençleri kendine çektiğini söyledi.

Afgan yönetimini ve NATO'yu bilgilendirdiklerini anlatan Ahmadi, her ikisinin de kaygılarını ve uyarılarını dikkate almadığını savundu.

Afganistan'da IŞİD'in varlığı, yaklaşık 6 ay önce, Helmand kentinde Taliban ve IŞİD arasında çıkan çatışmanın ardından ortaya çıkmıştı. Helmand yetkilileri, yüzleri kapalı ve siyah bayraklar taşıyan militanların kentin kırsal bölgelerinde Taliban ile çatıştığını duyurmuştu.

IŞİD'in 18 Nisan'da düzenlediği intihar saldırısında 38 kişi hayatını kaybetmişti.