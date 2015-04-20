IŞİD'e katılmak isteyen İngiliz aile Ankara'da yakalandı

IŞİD'e katılmak için Suriye'ye seyahat ettiği tahmin edilen altı kişilik İngiliz aile, Türk polisi tarafından Ankara'da yakalandı.

Associated Press'e bilgi veren bir Türk yetkili, ailenin gözaltına alındığını söyledi.

İngiltere'nin güneydoğusundaki Berkshire bölgesinin Slough şehrinden olan anne, baba ile dört çocuklarının en son 7 Nisan'da görüldükleri ve 16 Nisan'da kayıp olduklarının polise bildirildiği açıklanmıştı.

Polis açıklamasında, Asif Malik (31), Sara Kiran (29), Zoha (7), Essa (4), Zakariya (2) ve Yhaya'nın (1) güvenliğinden çok endişe duyduğunu bildirerek, ailenin Macaristan üzerinden Suriye'ye gitmeye çalıştığının tahmin edildiğini belirtmişti.

Thames Valley Polisi Komiser Yardımcısı John Campbell, "Asif ve Sara'ya buradan sesleniyoruz. Lütfen bizimle irtibata geçin ve ülkenize geri dönün. Aileleriniz sizlerle ilgili endişeli"demişti.

Yasa dışı yollardan Suriye'ye geçmeye çalışırken yakalanan, dokuz kişilik bir İngiliz ailesi de bu ay başında Türkiye'de gözaltına alınmıştı. Aile bu hafta İngiltere'ye geri gönderilmişti.

IŞİD saflarında yer almak için yaklaşık 600 İngiliz vatandaşının Suriye ve Irak'a gittiği biliniyor.