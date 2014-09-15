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'IŞİD genelev işletiyor' iddiası

İngiliz Daily Mail gazetesi, IŞİD'de savaşanlar için esir kadınların genelevlerde seks köleliğine zorlandıklarını yazdı

15 Eylül 2014 00:22

İngiliz gazetelerinde yer alan haberlere göre, IŞİD'e katılan cihatçı kadınlar, genelevler kurup esir alınan Iraklı kadınları seks kölesi olarak kullanıyorlar.

Daily Mail gazetesi, 'İngiliz Cihatçı 'madamlar' kaçırılan binlerce Iraklı kadınlarla dolu IŞİD genelevlerini işletiyorlar' başlıklı haberinde, Suriye 'nin Rakka şehrinde IŞİD'in sadece kadın militanlardan oluşan El Hansa Tugayı'nı kurduğunu ve Yezidilerden 3 bin kadının yakalandığına dikkat çekti.

Radikal'de yer alan habere göre, IŞİD'de savaşanlar için bu kadınların genelevlerde seks köleliğine zorlandıklarını kaydeden Daily Mail, İngiliz kadın Cihatçıların El Hansa Tugayı adı verilen dini polis gücünü yönettiklerini ileri sürdü.

El Hansa Tugayı'nın elebaşının geçen yıl İngiltere 'yi terk eden Glasgowlu 20 yaşındaki Aqsa Mahmud olduğu anlaşıldı.

 

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