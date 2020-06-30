IŞİD'den ölüm tehditleri alan Mia Khalifa'nın porno videolarının kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı

Bir dönem yetişkin sitelerinde rol alan Mia Khalifa'nın, online sitelerden porno videolarının kaldırılması için başlatılan kampanyada imza sayısı 500 bini aştı.

Yalnızca birkaç ay porno sektöründe çalışan ve şu an 27 yaşında olan Mia Khalifa, Bang Bros adlı şirketin altı yıl önce çekilen videoları yeniymiş gibi öne çıkarmasından ve insanların kendisini hâlâ sektörde sanmasından şikâyet etti.

"Ölüm tehditleri beni yaralıyor"

Konuyla ilgili olarak yazdığı Tweet’te, Khalifa; "Mücadelem Pornhub’la değil, BangBros’la. Pornhub, güçlü, bağımsız ve girişimci kadınların kendi içeriğini yaratıp dağıttığı bir platform.

Bangbros’un 6 yıl önceki videolarımı yeniymiş gibi öne çıkararak bana zarar vermesini ve milyonlarca insanın hala bu alanda aktif olduğumu düşünmesini durdurmak istiyorum. Ölüm tehditleri duygusal olarak beni yaralıyor. Yıllardır alışverişe giderken bile kendimi güvende hissetmiyorum" dedi.

"Mia Khalifa İçin Adalet"

Mia’nın bu sözlerinden sonra Khalifa’nın Kia Flowers adlı bir hayranı bu sorunu sona erdirmek için Khalifa’ya yardım etmeye karar verdi. Change.org üzerinden "Mia Khalifa İçin Adalet (Justice For Mia Khalifa)" başlığı ile kampanya başlatan Kia Flowers, insanları Khalifa’ya destek olmaları için cesaretlendirdi.

Khalifa ise 25 Haziran günü kampanya sayfasıyla karşılaştığında kampanyaya yalnızca 500 imza verilmişti. Ancak kampanyayı sayfasında duyurduktan sonra imza sayısı 550 bini buldu ve bu sayı artmaya devam ediyor.

"IŞİD'den ölüm tehditleri alıyor"

Başlatılan imza kampanyası için ise şu açıklama yer aldı: "Şu an 27 yaşında olan Mia Khalifa, 2014’te 3 ay gibi kısa bir süre porno endüstrisinde yer aldığında 21 yaşındaydı. Videoları sayesinde milyon dolarlar kazanan Pornhub ve BangBros’tan yalnızca 12 bin dolar kazandı.

Kötü bir şöhret kazandıran türbanlı videosu nedeniyle 2014’ten beri IŞİD’den ölüm tehditleri alıyor. Mia, yaşadığı travmalar ve zorbalıklar için terapi görüyor. Bizler Khalifa’ya alan adının geri verilmesini, videolarının kaldırılmasını ve Mia Khalifa’nın finansal yıkım yaşamamasını istiyoruz. Mia, porno endüstrisindeyken verdiği kararlardan dolayı pişman olduğunu defalarca belirtti."

Kampanya hedefi başlangıçta 300 bin imza olarak belirlenmişti; ancak yakalanan ivme sonucu 1 milyon imza olarak değiştirildi. Sosyal medya kullanıcıları #JusticeForMia hashtag’iyle kampanyaya destek veriyor.