IŞİD belgeseli çeken Suriyeli gazetecinin ölümüyle ilgili bir şüpheli gözaltında

Gaziantep’te başından vurularak öldürülen Suriyeli gazeteci, 37 yaşındaki Naji Aljarf'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin üzerinde 4 patlayıcı düzeneği, 1 tabanca ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

DHA’nın haberine göre ülkesindeki iç karışıklıktan kaçarak yerleştiği Gaziantep'te Suriye'de yayınladığı 'Alhita' isimli dergiyi çıkarmayı sürdüren ve IŞİD'in yaptığı katliamlara ilişkin belgesel çeken Naji Aljarf, geçen 27 Aralık'ta Nail Bilen Caddesi'nde yürürken başından tabancayla vurularak öldürülmüştü.

Tedavi için götürüldüğü 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayan Suriyeli gazetecinin ölümüyle ilgili çalışma başlatan polis, güzergahtaki 337 güvenlik kamerasından 2 şüphelinin kimliğini belirledi. Şüphelilerin taksiyle Onur Mahallesi'ne kaçtığını saptayan polis, cinayeti gerçekleştirdiği şüphesiyle uyruğu ve ismi açıklanmayan bir kişiyi gözaltına aldı. Kıyafetlerinin arasında ise 1'i zaman ayarlı 4 patlayıcı düzeneği, 1 tabanca, 1 susturucu, 3 zamanlayıcı düzenek, 15 fişek, 5 ateşleyici kapsül ve 1 şarjör ele geçirildi. Üzerindeki mühimmatlara el konulan şüpheli sorgulanmak üzere Gaziantep Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.