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IŞİD belgeseli çeken Suriyeli gazeteci Gaziantep’te öldürüldü

Suriyeli gazetecinin IŞİD'in hedefinde olduğu belirtildi

27 Aralık 2015 21:00

IŞİD'le ilgili belgesel çeken Suriyeli gazeteci 37 yaşındaki Naji El Jerf, Gaziantep'te sokak ortasında tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Ülkesini terk edip Gaziantep’e yerleşen ve Suriye’de yayınladığı Alhita isimli dergiyi burada da çıkarmayı sürdüren, son olarak da IŞİD’in yaptığı katliamlara ilişkin belgesel çeken Naji El Jerf, bugün öğleden sonra Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinde yürürken tabancayla başından vuruldu.

Ağır yaralanan ve silah sesini duyanların çağırdığı ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne götürülen Suriyeli gazeteci, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Naji El Jerf’in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, aleyhine yayınlar yaptığı için IŞİD’in hedefinde olduğu belirtilen Suriyeli gazeteciyi öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için yoğun çalışma başlattı. Olay yeri yakınındaki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye alıp, görgü tanıklarının bilgisine başvuran polisin soruşturması devam ediyor. 

Daha önce de Şanlıurfa'da iki Suriyeli gazeteci evlerinde öldürülmüştü. Suriyeli gazetecilerin cinayetini IŞİD üstlenmişti. 

Naji El Jerf, Halep'teki aktivistleri ve IŞİD'i konu alan "IŞİD Halep'te" isimli belgesel 12 gün önce yayınlamıştı.

 

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