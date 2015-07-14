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Dünya

IŞİD bayram namazını yasakladı

Örgüt, Ramazan ayının 28 gün sürdüğünü iddia etti

14 Temmuz 2015 22:26

Ramazan ayında oruç tutma başlangıcı ve sonunu belirleyen Ramazan Hilal'i ile ilgili bir açıklama yapan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü, bayram namazlarını sonradan dine girmiş olduğunu iddia ederek yasakladığını, kılanlara ceza verileceğini ve Ramazan ayının da 28 gün sürdüğünü açıkladı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Ramazan Hilal'i ile ilgili görüşlerin dine aykırı olduğunu yaptığı yazılı bir açıklamayla duyuran IŞİD terör örgütü, Ramazan ayının 28 gün sürdüğünü savundu. Terör örgütü, kendi kontrolü altındaki bulunan bölgelerde bayram namazı kılacaklara ceza verileceğini duyurdu. IŞİD daha önce de Hazreti Muhammed’in kutlu doğum programlarını yasaklayarak Mevlüt Kandili’ni kutlayacaklara da ağır şekilde ceza vereceklerini ilan etmişti.

El-Ezher'den IŞİD'e ramazanla ilgili sert cevap

Mısır’daki dini otorite olan El-Ezher Kurumu, IŞİD’in Ramazan ayını 28 gün ilan etmesine yazılı bir açıklamayla sert yanıt verdi. Ezher, Amr İbni As’a (ra) dayandırdığı bir Hadis-i Şerif'te Peygamber Efendimiz (sas)'in Ramazan ayının bazen 29 bazen de 30 gün olabileceğini anlattığını naklettiğini aktardı. Ezher ayrıca 'İslam kutsallarına ve Müslümanlara saldıran bir terör örgütünün dini hiçbir fetva veremeyeceğini' belirtti. Açıklamada, 'Müslümanların bu tip din bozuculara sempati duymaması ve de itibar etmemesi gerektiği' duyuruldu.

IŞİD, Eylül 2014’te Irak’ın Tikrit kentinde bulunan Hazreti Muhammed'in arkadaşları olarak bilinen 40 Sahabe'ye ait türbe ile Hz. Yunus'a ait olduğu iddia edilen kabri yerle bir etmiş ve bu olay İslam aleminden ciddi tepki almıştı. Mısır’daki piramitleri de yıkacağını açıklayan IŞİD ayrıca, Horsabad Antik Kenti, Asurlulara ait Rakka’da bulunan Aslan heykelleri, Musul’un 20 kilometre dışında bulunan Nemrud Antik Kenti ve heykellerini de tahrip etmişti.

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