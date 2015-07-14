Irak, Türkiye'den IŞİD'e karşı askeri destek istedi

Irak ve Suriye'de silahlı faaliyet yürüten Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütünün Irak'taki eylemlerine karşı Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan terör örgütü IŞİD'in Türkiye ve Irak için ortak tehdit olduğunu belirterek, Türkiye'den askeri destek beklediklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, askeri destek konusunda "Önümüzdeki süreçte, bu süreci de hızlandıracağız. Irak polisinin Türkiye'de eğitimini gerçekleştireceğiz. Orduyla, askerle ilgili de bu yapılanma devam ettikçe, eğit ve donat desteğimiz devam edecek" dedi.



Milliyet'te yer alan habere göre, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü. İki bakan, heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, şunları söyledi:



Şii milisler etkili değil





"Şu andaki arazideki mücadeleyi yürüten bazı gruplar, bazı Şii milisler tam anlamıyla DAEŞ'e karşı etkili mücadele yapamıyor.

Toplumun özellikle Sünni kesiminin de DAEŞ'le mücadelede tekrar kazanılması gerekiyor. Biz bunları, Irak'ın geleceği için dostça düşüncelerimizi ve tavsiyelerimizi paylaşıyoruz, bunu özellikle vurguluyoruz ama Irak'a yapacağımız askeri yardım ve destek önümüzdeki süreçte de kesintisiz şekilde devam edecektir."



Caferi'nin konuşmasında Irak polisinin de eğitilmesini gündeme getirdiğini belirten Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte, bu süreci de hızlandıracağız. Irak polisinin Türkiye'de eğitimini gerçekleştireceğiz. Orduyla, askerle ilgili de bu yapılanma devam ettikçe, eğit ve donat desteğimiz devam edecek" dedi. Irak'a özellikle IŞİD ile mücadelede hem ikili düzeyde hem uluslararası koalisyon içinde desteğin devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "En kısa zamanda inşallah Irak, bu DAEŞ belasından, terör belasından kurtulur. Aynı temennilerimiz Suriye için de geçerlidir. Suriye'deki rejimden de Suriye halkının kurtulması temennimizdir" dedi.



Ortak tehlike





Caferi de; Türkiye ile Irak arasında ekonomi, sanayi, tarım, su ve diğer tüm alanlarda işbirliğinin devam ettiğini vurguladı. "İki ülkeyi ilgilendiren ortak bir tehlike söz konusu: DAEŞ'in varlığı" diyen Caferi, bu terör örgütünün varlığının sadece Irak ve Türkiye için değil, tüm dünya için tehlikeli olduğunun altını çizdi. Caferi, Türkiye'den askeri destek de beklediklerini, bu alandaki işbirliğinin herkese fayda sağlayacağını belirtti.



İyi eğitilmiş askere ihtiyaç var





Caferi, bir gazetecinin, Irak'ın Türkiye'den askeri destek talebine ilişkin sorusu üzerine, Irak'ın IŞİD'e karşı şiddetli, yoğun bir mücadele içinde olduğunu hatırlattı. Bu terör örgütünün içinde 62 ülkeden gelip de savaşanların bulunduğunu vurgulayan Caferi, tüm Irak vatandaşlarının bu mücadeleye katkı sağladığını ifade etti. "Sadece Irak için değil bu uğraşımız, bütün dünya ülkeleri için" diyen Caferi, New York'taki temasları sırasında yetkililere "Eğer bugün bunun önünü kesemezseniz yarın Irak sınırları içinde yayılacak ve bu tehlike bütün ülkeleri etkisi altına alacaktır" dediğini aktardı. IŞİD'in bir an önce yok edilmesi gerektiğinin altını çizen Caferi, "Sonuca ulaşmak için muhakkak araç gereç, iyi eğitilmiş asker ve polise de ihtiyacım var. Halihazırda vurkaç savaşı yapılıyor. İşin zor tarafı da bu" diye konuştu.



