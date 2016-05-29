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Dünya

IŞİD Azez’e yaklaştı, Mare’yi kuşattı

Çoğunluğunu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin IŞİD’in Suriye’deki merkezi Rakka’ya yönelik operasyonu sürüyor

29 Mayıs 2016 14:34

ABD özel kuvvetlerinin desteğiyle büyük çoğunluğunu PYD’nin silahlı gücü YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) IŞİD’in Suriye’deki merkezi Rakka’ya yönelik operasyonu sürerken örgütün de Suriye - Türkiye sınırı bölgesinde saldırıya geçmesi dikkat çekti. IŞİD Azez’e yaklaşırken, bu kentin güneyindeki Mare’yi ise kuşattı.

Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, IŞİD’in Halep’in kuzeyindeki Mareşehri yakınlarındaki bazı köyleri ele geçirdiğini ve örgütün bölgeyi tamamen kuşattığını açıkladı. Türk güvenlik kaynakları Gözlemevi’nin bu açıklamasını doğrulayarak bölgede IŞİD ile diğer ılımlı muhalif gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi. Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa da, Hürriyet’ten Uğur Ergan'a yaptığı açıklamada Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin IŞİD’in ele geçirdiği köylerden dördünü geri almayı başardıklarını ancak Mare’deki IŞİD kuşatmasının devam ettiğini söyledi. Mustafa, Mare kuşatmasını yarmak için ÖSO’nun Kefer Kelbin ve Kel Cibrin köylerini ele geçirmek için saldırılarını sürdürdüğünü söyledi. AFAD kaynakları sınır bölgesinde hareketlilik olmasına rağmen henüz Türkiye’ye doğru büyük bir göç akınının başlamadığını ancak olası bir göçe karşı tüm hazırlıkların yapıldığını bildirdi. Bölgede daha önce yoğunlaşan çatışmalarda 20 binden fazla insan Türkiye sınırına dayanmıştı.

 

Türkiye'nin endişeleri

 

Türkiye sınıra 6 kilometre uzaklıktaki Azez’in IŞİD’in eline geçmesi halinde ÖSO’ya ikmal destek yolunun sekteye uğrayacağı belirtildi. Ankara’nın bir diğer endişesi de, ABD’nin IŞİD’in saldırısını bahane ederek YPG’yi Fırat’ın batısına geçirme planını devreye sokmasından kaynaklanıyor. Türkiye, 98 kilometrelik Azez-Cerablus hattının YPG’nin eline geçmesini “kırmızı çizgi” olarak tanımlamıştı. IŞİD’in 5 km yaklaştığı Azez’e ilerleyişini sürdürmesi halinde Türk topçu birliklerinin Fırtına obüsleriyle ÖSO’ya destek verebileceği belirtildi.

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