Mısır'da IŞİD operasyonu; 36 terörist öldürüldü

Mısır ordusunun Sina Yarımadası'ndaki IŞİD’e bağlı silahlı gruplara yönelik operasyonlarında 36 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Sputnik’in haberine göre, Mısır ordu sözcüsü Muhammed Semir, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yaptığı açıklamada orduya bağlı birliklerin, Sina Yarımadası'ndaki Ariş, Refah ve Şeyh Zuveyd kentlerinde silahlı gruplara yönelik havadan helikopterler destekli yürüttüğü operasyonlarda, iki günde 36 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Operasyonlarda ayrıca yola döşenmiş 38 patlayıcının imha edildiğini, hava saldırılarında ise 25 evin yıkıldığını ve 1 cephaneliğin patlatıldığını ifade eden Semir, ayrıca 10 otomobil ile 5 motorsikletin ele geçirildiğini kaydetti.

Mısır'ın Sina Yarımadası'nın kuzeyinde Kasım 2014'te IŞİD’e biat ettiğini duyuran ve daha sonra adını Sina Vilayeti olarak değiştiren ‘Ensar Beyt el-Makdis’ adlı örgüt gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor. Ordu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana başta Kuzey Sina olmak üzere birçok ilde silahlı gruplara yönelik olarak ‘güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri’ gerekçesiyle operasyonlar yürütüyor.