Karar: IŞİD tünelle Türkiye'ye sızdı, uyuyan hücreler talimat bekliyor!

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD Kilis’ten sonra dün ilk kez Gaziantep’i hedef alarak sınırdan 30 kilometre uzaklıktaki havaalanına 2 roket fırlattı. Roketlerden biri havada patlarken, diğeri boş bir arazide toprağa saplandı. Karar gazetesinden Kenan Butakin imzasıyla yayımlanan habere göre, 21 Mayıs’ta sınır kapılarına gönderilen uyarı yazılarında ise atış menzilini arttıran IŞİD’in Cerablus’tan Kilis’e tünel kazdığı, sızan teröristlerin eylem hazırlığı yaptığı vurgulandı. Örgütün Gaziantep ve Kilis’i füzeyle vurmayı planladığı da belirtildi. Ayrıca, kentteki ‘uyuyan hücre’lerin eylem için talimat beklediği bilgisine yer verildi. IŞİD’in Kilis ve Gaziantep’i ‘fethetmeye çalıştığı’, bölge halkının bu şehirlerden ayrılması için için roket atışları yapacağı belirtilen yazıda “Şehirlerin boşaltılması halinde hazır bekleyen örgüt mensupları Türkiye’ye sızmaya çalışacak” ifadelerine yer verildi. Öncüpınar Sınır Kapısı’na yönelik bomba yüklü araçla saldırı ihtimaline karşı uyarı da içeren yazıda, 200 PKK’lının da Güneydoğu’ya gitmek için Suriye’den Türkiye’ye geçtiği de ifade edildi.

Gaziantep Valiliği kısa bir süre sonra roketlerin geldiği noktadaki füze rampasının Fırtına Obüsleri ile imha edildiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı ise IŞİD’e ait 4 füze rampasının imha edildiğini duyurdu.

Füzelerin menzili arttı

IŞİD roketlerinin ilk defa sınırın 30 kilometre uzağa ulaşması tedirginliğe yol açtı. Bölgedeki muhalif gruplardan alınan bilgiye göre, daha önce 20 km menzilli Grad füzeleriyle Kilis’i hedef alan terör örgütü, geçen ay Grad füzelerinin de bulunduğu rejime ait bir cephaneliği ele geçirdi. Daha önce 20 km menzilli füzeleri kullandığı bilinen örgütün 42 km menzile sahip Grad füzesine de sahip olduğu belirtildi. Teröristlerin sınıra en fazla 10 km mesafeden füzeyi ateşlediği tahmin ediliyor. Muhaliflerin kontrolündeki Azez ile Türkiye arasındaki tek geçiş noktası olan Mare’yi kuşatan IŞID’in bir yandan da Kilis ve Gaziantep’i hedef alması dikkatleri örgütün sınır hattında izlediği stratejiye çevirdi. Güvenlik birimlerinin 21 Mayıs’ta başta Öncüpınar olmak üzere sınır kapılarına gönderdiği uyarı yazısında örgütün faaliyetleriyle ilgili kritik bilgilere yer verildi.