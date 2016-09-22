İşi gücü kitap olanlar için yeni blog

TÜYAP bünyesinde yayın yapan, İşimiz Gücümüz Kitap adlı blog bugün itibarıyla yayına başladı. Önemli yazarların söyleşilerinin yanı sıra, güncel haberlerin ve inceleme yazılarının da bulunduğu site her hafta güncellenecek.

Kültür Servisi'nde yer alan habere göre, sitede 35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı akademisyen filozof Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi'nin söyleşisi de yer alacak. Siteden yapılan tanıtıma göre Kuçuradi söyleşi de “Bilgisizlik –özellikle değer konuları hakkında bilgisizlik– insanların en büyük düşmanıdır” diyor ve ekliyor:

“Filozoflar dünyayı değiştirmeye katkıda bulunabilirler. Ne var ki dünyayı değiştirmek –ama daha insanca bir dünya olacak şekilde değiştirmek– aslında siyaset ve eğitim işidir.”

Blogdaki bir diğer söyleşi Ercan Kesal’la yeni kitabı “Cin Aynası” üzerine. Ercan Kesal, edebiyatla ilgilisi şöyle açıklıyor:

“Verimli olduğum ve heyecan duyduğum işler edebiyat kaynaklı. Sinemaya da edebiyatçı yanımla girdim. ‘3 Maymun’ filmiyle başlayan süreç öncelikle filmin senaristlerinden biri olmakla başladı, sonra oyunculukla ve başka işlerle devam etti.”

Dünya klasiklerinin hiç duymadığınız ilk adları, Bill Gates’in okurlara önerdiği kitapları, tek soruda Gabriel Garcia Marquez’in dünyaya ve edebiyata bakışını şekillendiren kitapları, Tolstoy’un çocuk yaşlarda başlayan okuma serüvenini, Shakespeare Kısa Film Yarışması’nın detaylarını, Marcel Proust’un aforizmalarını, Oscar Wilde’ın iki yılını geçirdiği hapishaneyi ve çok daha fazlasını blogda bulabilirsiniz.