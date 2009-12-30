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Yaşam

İshal hapını yut, tatili kap

Meksika'ya bedava tatile gidecek 1.800 kişi aranıyor, ancak bu kişilerin yeni bir ishal ilacını denemeleri gerekiyor.

30 Aralık 2009 02:00

Meksika'ya bedava tatile gidecek 1.800 kişi aranıyor, ancak bu kişilerin yeni bir ishal ilacını denemeleri gerekiyor.

Intercell adlı Amerikan ilaç üreticisi şirket, 18 ile 64 yaş arası 1.800 gönüllü arıyor. Şirket, bu gönüllüleri Meksika ve Guatemala'ya götürecek.

Burada istedikleri kadar yiyip içebilecek olan gönüllülere, 1.400 Sterlin de para ödenecek.
Tüm bunların karşılığı olarak da, şirketin yeni hazırladığı bir ishal ilacı gönüllülerce test edilecek.
Gönüllüler yola çıkmadan üç hafta önce, kollarına altı saatliğine yapıştırılacak olan ilacı alacak.
Seçilen bölgedeki hastaneden üç saat uzaklığa kadar geziye çıkma imkanı tanınan gönüllülerden, miğdelerini bozarlarsa dışkı ve kan testleri için örnek vermeleri isteniyor.
Tüm dünyada her yıl 10 milyon turist, "gezgin ishali"ne yakalanıyor. Intercell'in yeni ilacının, bu hastalığa çare olması ümit ediliyor.

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