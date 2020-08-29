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Yaşam

İshak Paşa Sarayı yakınında dilek balonuyla yapılan evlilik teklifi nedeniyle yangın çıktı

29 Ağustos 2020 23:38

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı yakınlarında dilek balonuyla sevgilisine evlenme teklifi yapan bir kişi yangına sebep olurken, 5 bin balya ot yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, Urartu Kalesi ve Eski Bayezit Camisi’nin de içinde bulunduğu bölgede uçurulan bir dilek balonu, rüzgarın da etkisiyle Yemlihan Tan’ın evinin önünde bulunan ot yığınlarının üzerine düştü.

Dilek balonundan çıkan kıvılcım kısa sürede ot yığınlarının tamamını sardı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 bin balya ot tamamen, evin yanındaki ahır ise kısmen yanarken, 400 adet büyük ve küçükbaş hayvan tahliye edildi.

Jandarma ekipleri dilek balonunu uçurduğu iddia edilen kişinin olay yerinde ifadesini aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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