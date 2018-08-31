İsfanbul Tema Park'ta Merve Özbey rüzgarı

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) - ÜNLÜ pop şarkıcısı Merve Özbey\'in İsfanbul Tema Park’ta verdiği konserine binler akın etti. Sevilen şarkıcı yazın hit olan şarkısı \'Vuracak\' ile hayranlarını coşturdu.

Son olarak \'Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları\' projesinde seslendirdiği \'Vuracak\' isimli şarkıyla 2018 yazına damga vuran Merve Özbey, dün akşamki konserinde binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

İsfanbul Tema Park’ın konser alanında yaklaşık iki saat sahnede kalan Özbey Yaş Hikayesi, Helal Ettim gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan söyledi.

Pop müziğin başarılı ismi Özbey konser öncesi verdiği röportajında, \'Vuracak\' şarkısıyla üst sıralarda olmasına ilişkin listelere çok fazla bakmadığını belirterek, \"Ben sadece seslendirdim. Yazana ve beni bu projeye dahil edene teşekkür etmek lazım. Yıldız Tilbe Türkiye\'de çok önemli ozanlardan bir tanesidir. Ablamızdır. Daha ötesi yok. Sağ olsunlar beni proje içine dahil ettiler. Dinleyici beğendi, sevdi. Ben çok yürekten, gönülden okudum. Listelerde birinci ya da ikinci olsun gibi bir kaygım yoktu. Yıldız Tilbe proje albümünde olmaktı benim kaygım. \'Niye beni almadınız\' diye telaşım ve korkum oldu ama sonrasında herkes beğendi. Çok gönülden okudum ve dinleyici de gönülden sevdi, kabullendi\" diye açıklamada bulundu.

\"YILDIZ TİLBE\'NİN YENİ PROJESİ OLURSA YER ALIRIM\"

\"Yıldız Tilbe\'nin yeni bir projesi olursa yeniden buna dahil olmak ister misiniz?\" sorusuna Özbey, \"Keşke. Şarkısı bitmez Yıldız Abla\'nın. Çünkü o insanlara o kadar güzel hitap ediyor ki. Bakalım nasıl olacak. Keşke olsam\" şeklinde yanıt verdi.

YENİ PROJE MÜJDESİ

Özbey sevenlerine yeni bir proje müjdesi daha verdi. Ahmet Selçuk İlkan Projesi olduğunu ifade eden başarılı şarkıcı, \"Orada da Bülent Hanım\'ın ,haddim olmayarak, Hani Bizim Sevdamız\'ı okudum. O da eylül ya da ekim ayı gibi çıkacak. Biz de heyecanla bekliyoruz. Albümü durdursak mı?, Tutacak mı, tutmayacak mı? aşamasındayız. Yaptığımız bütün her şeyde çok gönülden çalışıyoruz. Dolayısıyla Allah yüzümüze bakarsa her şey güzel olacak\" dedi.

\"BENGÜ MUTLULUĞU HAK EDENLERDEN BİR TANESİ\"

Geçtiğimiz gün yaklaşık bir yıldır birlikte olan Bengü ile Selim Selimoğlu evlenmişti. Yoğun iş temposu nedeniyle düğüne gidemediğini ama Bengü ile görüntülü konuştuklarını söyleyen Özbey, \"O kadar güzel bir gelin olmuş, öyle güzel görünüyorlardı ki. Konserim olduğu için gidemedim ama gönlüm onunlaydı. Böyle söyleyince biraz duygulanıyorum. Çünkü Bengü gerçekten dünyanın en güzel kadınlarından bir tanesi. Mutluluğu hak edenlerden bir tanesi. Prens ve prenses gibilerdi\" diye konuştu.

\"HENÜZ EVLİLİK KONUŞMUYORUZ\"

Yeni bir ilişkiye başlayan güzel şarkıcıya kendisinin evlilik düşünüp düşünmediği de soruldu. Özbey soruya şu yanıtı verdi:

\"Hiç onları konuşmuyoruz henüz. İşimiz, gücümüz, kendi halimizdeyiz. Böyle şeyler nasip, kısmet. Konuşsan da oluyor, konuşmasan da olmuyor. Neyin ne olacağını bilmiyorsun. Allah hakkımızda en hayırlısı neyse onu versin.\"

İsfanbul açıkhava konserleri 5 Eylül Grup Seksendört, 6 Eylül İrem Derici, 12 Eylül Buray, 13 Eylül Rubato, 19 Eylül Edis ve 20 Eylül Berkay ile devam edecek.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)