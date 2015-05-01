İşçilerin yüzde 67,7'si mutsuz ve işini kaybetmekten korkuyor

Gezici Araştırma Şirketi’nin 1 Mayıs İşçi Bayramı için yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Ankete göre çalışanların yüzde 37.4’ünün SGK’sı bulunmazken, çalışanların yüzde 67.7’si işini kaybetmekten korkuyor. Çalışanların yalnızca yüzde 32.3’ü hayatından mutlu iken, yüzde 67.7’si ise hayatından memnun değil.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, 4 bin 478 kişi ile yüz yüze yapılan ankette çalışan kadınların yüzde 42.2’si, çalışan erkeklerin 32.6’sı ve genel olarak da işçilerin yüzde 37.4’ünün SGK’si yok. Ankette çalışanlara yöneltilen “Çalıştığınız işten memnun musunuz?” sorusuna kadınların yüzde 62.5’i, erkeklerin yüzde 42.8’i hayır yanıtı verdi.

İşsizlik korkusu

İşçilere yöneltilen “İşinizi kaybetmekten korkuyormusunuz” yönündeki soruya kadınların yüzde 76.5’i, erkeklerin ise yüzde 58.8’i evet yanıtı verdi. Genel olarak çalışan işçilerin yüzde 67.7’si işini kaybetme korkusu yaşıyor. İşçilere yöneltilen “1 Mayıs İşçi Bayramı’nın anlamını biliyor musunuz?” soruya işçilerin yüzde 62.6’sı 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın anlamını bildiğini söylüyor.

İşveren korkusu

Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici yapılan çalışmaya göre Türkiye’de çalışanların sadece yüzde 9.9’unun bir sendikaya kayıtlı olduğunu söyledi. “Özgürce sendika seçme hakkınız var mıdır?” yönündeki soruya işçilerin yüzde 42.8’i ‘hayır’ yanıtını verdi. “Bir işçi sendikasına neden üye değilsiniz?” sorusuna ise işçilerin yüzde 62.3’ü işten atılmaktan korktuğunu, yüzde 17.5’i gerek görmüyorum, yüzde 14.7’si sendikaya güven duymadığı, yüzde 5.5’i de sendika üyeliği masrafı ve aidatının yüksek olduğu yanıtını verdi. “Sendikaya üye olmanız durumunda, işveren tarafından cezalandırılacağınıza inanıyor musunuz?” şeklinde bir soruya ise işçilerin yüzde 86.4’ü evet yanıtı verdi.

Koşullar kötü

İşçilere sorulan “Çalıştığınız işyerinin çalışma koşulları iyi midir?” yönündeki soruya yüzde 60.4 ile hayır yanıtı verildi. “Hiç tatile gittiniz mi?”yönündeki soruya ise işçilerin yüzde 64.6’si hayır yanıtı verdi. Hayatından mutlu olanların oranı yüzde 32.3, mutlu olmayanların oranı ise yüzde 67.7 olarak belirlendi. İşçilerin yüzde 71.1’i gelecekten umutlu değilken, yüzde 28.9’luk bir kesim gelecekten umutlu olarak ortaya çıkıyor.