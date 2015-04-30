Af Örgütü'nden 1 Mayıs'a gözlemci!

Uluslararası Af Örgütü, 1 Mayıs öncesi bir açıklama yayımlayarak Türkiyeli yetkilileri, protestocuların barışçıl toplanma hakkına saygı duymaya çağırdı.

Af Örgütü, “protestocuların, polisin aşırı güç kullanımı, keyfi gözaltı ve adil olmayan kovuşturma riski altında olduğunu” ifade ederek İstanbul'daki gösteriler için gözlemci göndereceğini açıkladı.

1 Mayıs 2014'te Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçmeye hazırlanan sendikacılara, meslek kuruluşlarının temsilcilerine ve sivil toplum örgütlerine karşı tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildiğini hatırlatan Uluslararası Af Örgütü, barışçıl toplanma hakkının engellenmesiyle birlikte bu 1 Mayıs'ın da yine aynı şekilde protestocular ve polis arasında çatışmalara yol açabileceğini belirtti.

Ulusal mahkemelerin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin açık kararlarına rağmen, barışçıl toplanma hakkının engellenerek göstericilere karşı şiddet kullanıldığını ifade eden örgüt, Mart ayında Meclis'ten geçen iç güvenlik paketine değinerek, polise güç kullanımıyla ilgili uluslararası standartlara ters düşen yetkiler verildiğini açıkladı.

“Son birkaç yılda Türkiye yetkilileri, İstanbul'un merkezindeki ve ülkenin herhangi bir yerindeki barışçıl protestolara göz açtırmıyor. 1 Mayıs protestolarına izin vermek, yetkililere bu durumu tersine çevirme fırsatı verecektir.”