İşçileri taşıyan asansör 10. kattan düştü; 4 işçi ağır yaralı

İstanbul'da 10 kişinin hayatının kaybettiği asansör faciasından 40 gün sonra İzmir'de de benzer bir kaza yaşandı. Karşıyaka'da, inşaat halindeki binanın dış cephe işlerini yapan işçilerin bulunduğu asansörün 10'uncu kattan düşmesi sonucu 4 işçi ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Örnekköy'de meydana gelen kazada, inşaat halindeki binanın dış kaplama işlerini yapan işçileri taşıyan asansör arızalanınca, 10'uncu kat seviyesinden düştü. Asansör üzerinde bulunan işçiler Erkan Gönül, Sefer Güven, Fikret Keser ve Anıl Cenikli yaralandı. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının ciddi olduğu bildirildi.



Polis ekipleri düşen asansörün bulunduğu inşaat inceleme yaptı, inşaat firması yetkililerinden bilgi aldı.

Başbakan Davutoğlu iş güvenliği tedbirleri alınacağını söylemişti





Mecidiyeköy'de 10 cana mal olan asansör kazası sonrası başta siyasiler olmak üzere pekçok kurum ve kuruluştan denetim açıklaması yapılmış, benzer olayların tekrarlanmaması için tedbirlen alındığı ve alınacağı açıklamıştı.



Hatta Başbakan Ahmet Davutoğlu asansör faciasının iki boyutuyla değerlendirileceğini belirterek birinci boyutun olayın açıklığa kavuşturulması, ikinci boyutun ise iş güvenliği tedbirleri olduğunu söyledi.



Bakanlar Kurulu'ndan gündeme gelen bu konu sonrası Başbakanlık Teftiş Kurulu görevlendirildi. Tüm bunlara rağmen İstanbul'daki inşaat asansörü faciasının 40. gününde İzmir'de korkunç bir kaza daha yaşandı.