İşçiler grevdeki Aroma fabrikası önünde bayramlaştı

Erikli Su, Coca Cola ve Nestle işçileri, Aroma Meyve Suları İşletmesi patronu ile Tek Gıda-İş Sendikası arasında süren toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıkan, 17 gün boyunca fabrika önünde nöbet tutan 290 işçi kurban bayramını fabrika önünde ziyaret ederek, bayramlaştı.

Sınıf dayanışması

Evrensel’den Miraç Günaydın’ın haberine göre, Bayramın ikinci günü aileleriyle birlikte fabrika önünde olan işçilerle dayanışma sürdü. Erikli Su, Coca Cola ve Nestle işçileriyle aralarında topladıkları parayla aldıkları kurbanı kesen ve bayramlaşan işçiler, dayanışmanın kendilerini güçlendirdiğini belirtti.

"Birliğimizle kazanacağız"

Bayramlaşma da konuşan Tek Gıda-İş Şube Başkanı Zeki Ertürk, “Bugün diğer fabrikalardan gelen arkadaşlarla büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Kurbanımızı imece usulüyle aldık ve fabrika önünde kestik. Gördüğünüz gibi işçi arkadaşlarımız çocuklarıyla eşleriyle birlikte buradalar. Bizim bu birliğimiz bu grevi olumlu sonuçlandıracak” dedi.

"Birlik ve kardeşlik bize umut oluyor"

Evrensel'e konuşan ve 6 yıldır Aroma’da çalışan bir kadın işçi, “Burası bizim evimiz gibi artık. Bu durumda olmaktan, bayramı burada karşılamaktan dolayı biraz burukluk yaşadık ama buradaki birlik, kardeşlik aynı zamanda da umut oluyor bize. Verilen sözlerin tutulmaması ve hakkımızın verilmemesi bizi çok üzüyor. Buraya alıştık ama artık anlaşma olmasını ve işimize dönmek istiyoruz. Bayram öncesinde anlaşma sağlansaydı keşke. Biz de fabrika önünde değil akrabalarımızla, çoluk çoğumuz ile geçirebilirdik bu bayramı” dedi.

Başka bir kadın işçi ise “Yaşımız ilerledi artık. Başka yerlerde çalışacağımızın garantisi yok, verilen kadro sözünün yerine getirilmesi bizim için bayram hediyesi olabilir” dedi.

"Bu bayramı unutmayacağız"

Bayram öncesi patronun çeşitli oyunlarla grevi ve işçiler arasındaki birliği bozmak istediğini söyleyen başka bir işçi ise “Bu uğraşları bugün boşa çıktı. Hepimiz buradayız ve kurbanımızı kestik. Ailelerimizle birlikte bayramlaşma gerçekleştirdik fabrika önünde. Bugün yaşadığımız duygu çok başka, bu bayramı hiç unutmayacağız. Çok farklı bir bayram oldu bizim için, ilk defa greve çıktık ve ilk defa bayramı grevle karşıladık. Artık biz bir yola girdik ve sonuna kadar gideceğiz. Hakkımız olanı almak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Patronun oyunlarına gelmeyerek haklı olduğumuz bu ekmek mücadelemizi kazanacağız. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan herkese de teşekkür ediyorum. Bu destekler bize ayrı bir güç veriyor” şeklinde konuştu.

"Burada olmaktan onur duyuyorum"

21 yıldır Aroma fabrikasında çalışan bir başka işçi ise “Yapılan dayanışma ve ziyaretlerden kuvvet alıyoruz. Bu biz grevdeki işçilere moral oluyor. Sunduğumuz tekliften aşağıya inmeyeceğiz. 21 yıldır fabrikada çalışmama rağmen aldığım ücret 1700 TL civarında. İkramiyeleri çıkarırsak hepten aç kalırız sosyal aktivite şu an bizim düşünebileceğimiz bir şey değil. İstediğimiz oranda zam talebimiz karşılanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz bayramı burada karşıladık. Biz de isterdik ailemizle bir yerlere gitmek ama olmadı. Bu durumdan şikayetçi değilim çünkü çocuklarımın geleceği için buradayım. Bunun için de onurlu ve gururluyum” dedi.

"İşveren de işçiler de önemli"

17. gününde Aroma işçilerini ziyarete gelen Gürsu İlçe Kaymakamı Mustafa Makas ise burada yaptığı konuşmada “Görevimiz nedeni ile ancak bugün ziyaretinize gelebildik. Sizi yalnız bıraktığımızı asla düşünmeyin. Bizim için aroma işverenleri de işçileri de çok çok önemli. Bizim burada istediğimiz fabrikanın bacasının sürekli tütmesidir. İnşallah bir an önce anlaşma sağlanır. İki taraf da daha fazla zarara uğramadan grev sonlanır” dedi.